rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Этим летом стартуют речные перевозки из Ростова-на-Дону в Семикаракорск

Речные пассажироперевозки из Ростова-на-Дону в Семикаракорск запустят в июле

25 июня 2024, 11:50
Фото: rostovgazeta.ru
Этим летом стартуют речные перевозки из Ростова-на-Дону в Семикаракорск
В Ростове-на-Дону запустят речные перевозки в Семикаракорск и станицу Багаевскую. Суда начнут курсировать уже в начале июля, сообщает правительство Ростовской области.

СПК «Дон» объявила об открытии регулярных пассажирских перевозок. Из Ростова-на-Дону на судах можно будет добраться до станицы Багаевской, а из нее в Семикаракорск. Водный транспорт будет курсировать в обе стороны.

Первые рейсы запустят 2, 4 и 6 июля. По результатам их деятельности будет формироваться дальнейшее расписание. Отходить суда будут от с причала №27 в Ростове в 9.15 мск. В станицу судно будет приходить в 10.30 с остановкой на паромной переправе. В 10.50 «Валдай» будет отходить в Семикаракорск. В 12.05 он будет прибывать на набережную. Обратный маршрут начинается в 13.15 мск. С 14.30 до 14.50 остановка в Багаевской. В Ростов судно вернется в 16.05 мск.

До 1300 рублей подорожают билеты на проезд на «Валдае» из Ростова в Азов
Узнать подробнее
Фото: donland.ru

Ранее на Дону планируют открыть новый судоходный маршрут Таганрог — Волгоград.

Читайте также:
На Дону планируют открыть новый судоходный маршрут Таганрог — ВолгоградСтала известна стоимость круиза на «Валдае» из Ростова в СемикаракорскВ Минприроды Ростовской области назвали «кристально чистой» воду в реке Дон
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Семикаракорск#Последние новости Ростова на сегодня#Река#Река Дон#Багаевская#Речные маршруты в Ростовской области#Судно#Валдай
Подпишитесь
Жители Ростовской области шокированы ценами на продукты и гадают, кто стрелял в ТЦ
Вчера, 15:41
Плесень, тараканы, грязь: пациент рассказал об условиях в больнице Шахт
Вчера, 12:24
В прокуратуре напомнили о наказании за использование дронов в Ростовской области
Вчера, 13:47
Стало известно, где купить картофель дешевле в Ростовской области
Вчера, 15:01
Мошенники в Ростовской области стали массово «торговать» местами в вузах
Вчера, 12:29
Ростовский ЖК признан лучшим региональным жилым комплексом премиум-класса в России
Вчера, 09:50