Речные пассажироперевозки из Ростова-на-Дону в Семикаракорск запустят в июле

Первые рейсы запустят 2, 4 и 6 июля. По результатам их деятельности будет формироваться дальнейшее расписание. Отходить суда будут от с причала №27 в Ростове в 9.15 мск. В станицу судно будет приходить в 10.30 с остановкой на паромной переправе. В 10.50 «Валдай» будет отходить в Семикаракорск. В 12.05 он будет прибывать на набережную. Обратный маршрут начинается в 13.15 мск. С 14.30 до 14.50 остановка в Багаевской. В Ростов судно вернется в 16.05 мск.