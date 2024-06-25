Ростовский разработчик комплекса РЭБ попал под санкции ЕС

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В понедельник, 25 июня, Европейский союз опубликовал 14-й пакет санкций против России. В список попали различные компании, юридические и физические лица, которые так или иначе поддерживают страну в военном конфликте.
В документах сказано, что данное предприятие военной промышленности, производит радиотехнические приборы и механизмы. Так, организация создала многофункциональный мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-4». Он активно используется российскими вооруженными силами против ВСУ.
Помимо этого, «Градиент» материально поддерживает правительство РФ и его действия.
До этого Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров по Украине.