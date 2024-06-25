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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Европейский Союз ввел санкции против ростовского НИИ «Градиент»

Ростовский разработчик комплекса РЭБ попал под санкции ЕС

25 июня 2024, 13:22
Фото: Яндекс. Карты
Европейский Союз ввел санкции против ростовского НИИ «Градиент»
Евросоюз ввел санкции против ВНИИ «Градиент», который располагается в Ростове-на-Дону. Соответствующую информацию можно найти в официальном журнале ЕС.

В понедельник, 25 июня, Европейский союз опубликовал 14-й пакет санкций против России. В список попали различные компании, юридические и физические лица, которые так или иначе поддерживают страну в военном конфликте.

В документах сказано, что данное предприятие военной промышленности, производит радиотехнические приборы и механизмы. Так, организация создала многофункциональный мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-4». Он активно используется российскими вооруженными силами против ВСУ.

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Помимо этого, «Градиент» материально поддерживает правительство РФ и его действия.

До этого Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров по Украине.

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