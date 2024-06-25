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Большие краснокнижные жуки атаковали Ростовскую область

Ростовскую область атаковали 12-сантиметровые рогатые жуки

25 июня 2024, 11:47
Фото: Bugman95/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Большие краснокнижные жуки атаковали Ростовскую область

Огромные краснокнижные жуки атаковали Ростовскую область

Жуков-оленей все чаще стали замечать в Шахтах и его пригородах, пишет местное издание «КВУ».

Жуки-олени считаются самыми крупными жуками в Европе. Их размер может достигать 12 сантиметров в длину. В России они внесены в Красную книгу и считаются исчезающими.

Вместе с тем с начала лета в Шахтах Ростовской области и его пригородах отмечается целое нашествие жуков-оленей. Насекомые прячутся в траве, иногда заползают в дома и даже квартиры.

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По словам декана агрономического факультета Донского государственного аграрного университета Елены Габибовой, жуки-олени не представляют собой опасности. Не относятся они и к сельскохозяйственным вредителям. По мнению специалиста, в Шахты жука-оленя либо завезли, либо в регионе сложились идеальные условия для его размножения и проживания. Возможно, в скором времени численность популяции жука в регионе пойдет на спад.

Ранее особо опасную черепашку обнаружили в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Красная Книга#Жуки#Насекомые
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