Ростовскую область атаковали 12-сантиметровые рогатые жуки

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Жуки-олени считаются самыми крупными жуками в Европе. Их размер может достигать 12 сантиметров в длину. В России они внесены в Красную книгу и считаются исчезающими.
Вместе с тем с начала лета в Шахтах Ростовской области и его пригородах отмечается целое нашествие жуков-оленей. Насекомые прячутся в траве, иногда заползают в дома и даже квартиры.
По словам декана агрономического факультета Донского государственного аграрного университета Елены Габибовой, жуки-олени не представляют собой опасности. Не относятся они и к сельскохозяйственным вредителям. По мнению специалиста, в Шахты жука-оленя либо завезли, либо в регионе сложились идеальные условия для его размножения и проживания. Возможно, в скором времени численность популяции жука в регионе пойдет на спад.
Ранее особо опасную черепашку обнаружили в Ростовской области.