Ростовскую область атаковали 12-сантиметровые рогатые жуки

По словам декана агрономического факультета Донского государственного аграрного университета Елены Габибовой, жуки-олени не представляют собой опасности. Не относятся они и к сельскохозяйственным вредителям. По мнению специалиста, в Шахты жука-оленя либо завезли, либо в регионе сложились идеальные условия для его размножения и проживания. Возможно, в скором времени численность популяции жука в регионе пойдет на спад.