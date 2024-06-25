Рыбак из Ростова рассказал, как летом поймать больше рыбы в Дону

По его словам, на то, каким будет улов, влияет во много погода. «Когда на улице холодно, температура воды тоже низкая. В таких условиях рыбе нужно больше энергии, чтобы не замерзнуть, поэтому она активно реагирует на приманку. Летом вода сильно прогревается, и рыба наоборот старается уйти подальше от поверхности на глубину», — объясняет рыбак.