Рыбак из Ростова рассказал, как летом поймать больше рыбы в Дону

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
По его словам, на то, каким будет улов, влияет во много погода. «Когда на улице холодно, температура воды тоже низкая. В таких условиях рыбе нужно больше энергии, чтобы не замерзнуть, поэтому она активно реагирует на приманку. Летом вода сильно прогревается, и рыба наоборот старается уйти подальше от поверхности на глубину», — объясняет рыбак.
Николай Чигрунов советует в жаркую погоду выбирать для рыбалки затененные участки водоемов, а выходить на промысел ранним утром или поздним вечером.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области рыбак выловил сазана-великана.