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Published Сегодня, 07:59

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Updated Сегодня, 08:02

Ростовский рыбак рассказал, почему донская рыба летом хуже клюет

Рыбак из Ростова рассказал, как летом поймать больше рыбы в Дону

25 июня 2024, 07:59
Фото: Unsplash
Ростовский рыбак рассказал, почему донская рыба летом хуже клюет
Напомним, с 1 июня в Ростовской области отменили нерестовый запрет на вылов рыбы. Ростовский рыбак Николай Чигрунов рассказал корреспонденту RostovGazeta, почему рыба в Дону плохо клюет в летнюю жару.

По его словам, на то, каким будет улов, влияет во много погода. «Когда на улице холодно, температура воды тоже низкая. В таких условиях рыбе нужно больше энергии, чтобы не замерзнуть, поэтому она активно реагирует на приманку. Летом вода сильно прогревается, и рыба наоборот старается уйти подальше от поверхности на глубину», — объясняет рыбак.

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Николай Чигрунов советует в жаркую погоду выбирать для рыбалки затененные участки водоемов, а выходить на промысел ранним утром или поздним вечером.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области рыбак выловил сазана-великана.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Рыбалка#Рыбак#Рыбаки
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