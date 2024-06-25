Спасать от разрушения начали на Парамоновские склады в Ростове

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Парамоновские склады на улице Береговой относятся к памятникам культурного наследия федерального значения. Сейчас на объекте проводят противоаварийные работы. Они должны остановить разрушение Парамоновских складов.
Архитектор Владимир Кирьязиев рассказал, что менее других пострадали литеры Б и В на Береговой, 51. Там сейчас находятся ремонтные мастерские. Еще в меньшей степени пострадал литер А на Береговой, 47. Остальные литеры находятся в разобранном аварийном состоянии.
Уточняется, что противоаварийные работы пока затронули литер А на Береговой, 51.
Ранее сообщалось, что инвестора Парамоновских складов в Ростове хотят заставить их реконструировать.