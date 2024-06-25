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Published Сегодня, 18:10

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Работы по спасению от разрушения начали на Парамоновских складах в Ростове

Спасать от разрушения начали на Парамоновские склады в Ростове

25 июня 2024, 18:10
Фото: 1MI
Работы по спасению от разрушения начали на Парамоновских складах в Ростове
В Ростове-на-Дону начались противоаварийные работы на Парамоновских складах, их подробностями поделился с «Молотом» руководитель архитектурной мастерской, которая разработала соответствующий проект, Владимир Кирьязиев.

Парамоновские склады на улице Береговой относятся к памятникам культурного наследия федерального значения. Сейчас на объекте проводят противоаварийные работы. Они должны остановить разрушение Парамоновских складов.

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Архитектор Владимир Кирьязиев рассказал, что менее других пострадали литеры Б и В на Береговой, 51. Там сейчас находятся ремонтные мастерские. Еще в меньшей степени пострадал литер А на Береговой, 47. Остальные литеры находятся в разобранном аварийном состоянии.

Уточняется, что противоаварийные работы пока затронули литер А на Береговой, 51.

Ранее сообщалось, что инвестора Парамоновских складов в Ростове хотят заставить их реконструировать.

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