Спасать от разрушения начали на Парамоновские склады в Ростове

Архитектор Владимир Кирьязиев рассказал, что менее других пострадали литеры Б и В на Береговой, 51. Там сейчас находятся ремонтные мастерские. Еще в меньшей степени пострадал литер А на Береговой, 47. Остальные литеры находятся в разобранном аварийном состоянии.