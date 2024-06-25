Стало известно, когда Ростов накроет жарой выше +35 градусов

В первую неделю июля в Ростове будет ясная погода. Осадков не ожидается. Местами прогнозируется небольшая облачность. Температура воздуха днем может достигнуть +35 градусов. Вечером средние значения на столбиках термометра достигнут +22 градусов. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.