Стало известно, когда Ростов накроет жарой выше +35 градусов

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В первую неделю июля в Ростове будет ясная погода. Осадков не ожидается. Местами прогнозируется небольшая облачность. Температура воздуха днем может достигнуть +35 градусов. Вечером средние значения на столбиках термометра достигнут +22 градусов. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.
Затем в город придет резкое похолодание до +20 градусов днем и +17 градусов вечером. Возможны продолжительные осадки в виде дождей с грозами, а также усиление ветра.
Ранее спасатель Артем Белков назвал опасности в Ростове во время грозы. Эксперт рекомендует тщательно сверяться с прогнозом погоды в своем районе и следить за штормовыми предупреждениями от МЧС.