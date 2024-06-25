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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Синоптики спрогнозировали жару свыше +35 градусов в начале июля в Ростове

Стало известно, когда Ростов накроет жарой выше +35 градусов

25 июня 2024, 14:02
Фото: rabkina/Unsplash
Синоптики спрогнозировали жару свыше +35 градусов в начале июля в Ростове

Синоптики спрогнозировали жару свыше +35 градусов в начале июля в Ростове

Ясная и жаркая погода установится в Ростове в начале июля, следует из прогнозов синоптиков.

В первую неделю июля в Ростове будет ясная погода. Осадков не ожидается. Местами прогнозируется небольшая облачность. Температура воздуха днем может достигнуть +35 градусов. Вечером средние значения на столбиках термометра достигнут +22 градусов. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.

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Затем в город придет резкое похолодание до +20 градусов днем и +17 градусов вечером. Возможны продолжительные осадки в виде дождей с грозами, а также усиление ветра.

Ранее спасатель Артем Белков назвал опасности в Ростове во время грозы. Эксперт рекомендует тщательно сверяться с прогнозом погоды в своем районе и следить за штормовыми предупреждениями от МЧС.

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