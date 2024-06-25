Украина атакует Ростовскую область шарами, а жителям объявили «сухой закон»

Издание «Аргументы и факты» сообщило, что в СИЗО-1 Ростова ужесточили меры содержания после скандала с захватом заложников. Всех заключенных побрили налысо. Теперь у них нет ни бород, ни волос на голове. Ужесточение коснулось всех заключенных вне зависимости от вероисповедания.