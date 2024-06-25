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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Украина атакует Ростовскую область шарами, а жителям объявили «сухой закон»

Украина атакует Ростовскую область шарами, а жителям объявили «сухой закон»

25 июня 2024, 15:06
Фото: rostovgazeta.ru
Украина атакует Ростовскую область шарами, а жителям объявили «сухой закон»
Малоразмерный воздушный шар сбили над территорией Ростовской области, тем временем в скандальном СИЗО-1 Ростова всех заключенных побрили налысо, а в дни выпускных запретят продажу алкоголя.

Без алкоголя

В правительстве Ростовской области предупредили, что из-за школьных выпускных в регионе будут действовать ограничения на продажу алкоголя в магазинах. Купить там спиртное не получится 28 и 29 июля. Именно в эти дни в муниципалитетах области проведут выпускные вечера.

За нарушение запрета предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Помимо выпускных вечеров, спиртное в Ростовской области не продают 1 сентября, 1 июня и в дни последних звонков.

Помимо выпускных вечеров, спиртное в Ростовской области не продают 1 сентября, 1 июня и в дни последних звонков.Помимо выпускных вечеров, спиртное в Ростовской области не продают 1 сентября, 1 июня и в дни последних звонков.
Помимо выпускных вечеров, спиртное в Ростовской области не продают 1 сентября, 1 июня и в дни последних звонков.
Фото: rostov-gorod.ru
Продажу алкоголя запретили в Ростовской области
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Опасный воздушный шар

В Минобороны России сообщили, что около 14.45 мск 25 июня силы ПВО уничтожили в небе над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар. Он был запущен в Россию с территории Украины. Это первый случай, когда над Ростовской областью сбили такой вид беспилотного аппарата.

Перевозил ли воздушный шар какой-либо опасный груз, не уточняется. О разрушениях в результате работы ПВО в Ростовской области не сообщалось. Власти региона информацию от Минобороны никак не комментировали.

Над Ростовской областью уничтожили воздушный шар, запущенный из Украины
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Обрили головы

Издание «Аргументы и факты» сообщило, что в СИЗО-1 Ростова ужесточили меры содержания после скандала с захватом заложников. Всех заключенных побрили налысо. Теперь у них нет ни бород, ни волос на голове. Ужесточение коснулось всех заключенных вне зависимости от вероисповедания.

Помимо этого, охранникам СИЗО-1 якобы могли разрешить проводить досмотр в более жесткой форме.

Помимо этого, охранникам СИЗО-1 могли разрешить проводить досмотр в более жесткой форме.Помимо этого, охранникам СИЗО-1 могли разрешить проводить досмотр в более жесткой форме.
Помимо этого, охранникам СИЗО-1 могли разрешить проводить досмотр в более жесткой форме.
Фото: 1MI

Напомним, что в ростовском СИЗО-1 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. У осужденных по террористическим статьям нашлись при себе в специзоляторе ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России организации. Силовики пошли на штурм СИЗО. Заложников освободили. Пятеро террористов ликвидированы, еще один сейчас находится под наблюдением врачей.

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