Упаковщику мороженого в Ростовской области обещают платить до 270 тысяч и кормить

«Интересно, что дончане могут выбрать вакансии, связанные с холодным лакомством, не только в родном регионе. Есть предложения от компаний, занимающихся производством и продажей мороженого, которые предполагают удаленный формат работы. Как правило, это предложения для сотрудников по телефонным продажам и айтишников», — комментирует Екатерина Никифорова, руководитель пресс-службы hh.ru Юг.