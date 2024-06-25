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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Упаковщику мороженого обещают зарплату до 270 тыс рублей в Ростовской области

Упаковщику мороженого в Ростовской области обещают платить до 270 тысяч и кормить

25 июня 2024, 15:17
Фото: Pingvingosha/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Упаковщику мороженого обещают зарплату до 270 тыс рублей в Ростовской области

Упаковщику мороженого в Ростовской области обещают зарплату до 270 тысяч рублей

Летом в Ростовской области выросло число вакансий, связанных с производством, доставкой и продажей мороженого, рассказали аналитики hh.ru.

С начала года в Ростовской области опубликовали около 150 вакансий с упоминанием «мороженого». Чаще всего в таких вакансиях компании ищут торговых представителей, продавцов-консультантов, упаковщиков, кладовщиков и водителей.

Так, один из крупных производителей мороженого приглашает на работу менеджера по работе с локальными сетями. Ему готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Сотрудник будет заниматься поиском новых клиентов и переговорами с ключевыми клиентами.

Водители категории С в Ростове могут найти работу, связанную с доставкой мороженого по разными точкам в области. Потенциальному сотруднику работодатель предлагает зарплату от 110 до 150 тысяч рублей в месяц.

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В Сальске ищут упаковщика на производство мороженого. В вакансии указана зарплата от 90 тысяч до 270 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества смен. Сотруднику также готовы предоставить бесплатное проживание. Работник может рассчитывать и на бесплатные перекусы, включающие мороженое, творог, молоко, сметану.

В Батайске в лавку итальянского мороженого требуется продавец-бариста на зарплату от 55 тысяч до 70 тысяч рублей на руки. Отвечать бариста будет за выкладку товаров на витрине, работу с кассой и с гостями.

В Батайске в лавку итальянского мороженого требуется продавец-бариста на зарплату от 55 тысяч до 70 тысяч рублей на руки.В Батайске в лавку итальянского мороженого требуется продавец-бариста на зарплату от 55 тысяч до 70 тысяч рублей на руки.
В Батайске в лавку итальянского мороженого требуется продавец-бариста на зарплату от 55 тысяч до 70 тысяч рублей на руки.
Фото: wikimedia.org

«Интересно, что дончане могут выбрать вакансии, связанные с холодным лакомством, не только в родном регионе. Есть предложения от компаний, занимающихся производством и продажей мороженого, которые предполагают удаленный формат работы. Как правило, это предложения для сотрудников по телефонным продажам и айтишников», — комментирует Екатерина Никифорова, руководитель пресс-службы hh.ru Юг.

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