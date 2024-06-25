В донской столице стартовал масштабный ремонт городских фонтанов

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Глава администрации побывав на трех объектах отметил, что в настоящее работы ведутся городских фонтанах «Орфей» у филармонии, «Атланты» на Театральной площади и «Покровский» в Покровском сквере.
— Здесь ведутся демонтажные и общестроительные работы. Часть технологического оборудования уже закуплена, часть изготавливается. Подрядчики уверяют, что все идет по графику, — пояснил Алексей Логвиненко.
По его словам, самые масштабные работы развернулись в Театральном сквере, где расположились «Атланты» возведенные в 1936 году молодым скульптором Евгением Вучетичем. Последний ремонт такого масштаба на этом комплексе проводился в 1999 году, когда Ростов готовился отметить свое 250-летие. И вот спустя четверть века, фонтан «Атланты» снова решили обновить и привести в порядок. Тем более, что он относится к объектам культурного наследия регионального значения и давно является одной из визитных карточек донской столицы.
— В рамках проекта отреставрируют фигуры атлантов, капитально отремонтируют чашу бассейна, заменят прожекторы и фильтровальные установки. Каскад фонтана облицуют гранитными плитами. Также в процессе работ преобразится и Фонтанная площадь. Здесь установят новые скамейки, урны, обустроят новый травяной газон и обновят инженерные сети, — добавил градоначальник.
Городская администрация планирует привести в порядок 10 муниципальных фонтанов. Помимо вышеперечисленных, в их число войдут «Девушки, собирающие виноград», «Сбор винограда», «Витязь» на пр. Буденновском, «Лира» и «Ротонда» в пер. Нахичеванском, а также «Фантазия» на Рабочей площади и фонтан «Комсомольский» в Комсомольском сквере.
По фонтану «Комсомольский» уже объявлены конкурсные процедуры по отбору подрядчика. Контракт город планирует подписать в июле, а завершить работы — к концу этого года. Также к концу этого года планируется сдать и остальные фонтаны, кроме «Атлантов» в Театральном сквере. Работы по этому фонтану планируют завершить к маю 2025 года.