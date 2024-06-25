В донской столице стартовал масштабный ремонт городских фонтанов

По его словам, самые масштабные работы развернулись в Театральном сквере, где расположились «Атланты» возведенные в 1936 году молодым скульптором Евгением Вучетичем. Последний ремонт такого масштаба на этом комплексе проводился в 1999 году, когда Ростов готовился отметить свое 250-летие. И вот спустя четверть века, фонтан «Атланты» снова решили обновить и привести в порядок. Тем более, что он относится к объектам культурного наследия регионального значения и давно является одной из визитных карточек донской столицы.