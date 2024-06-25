rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В донской столице стартовал масштабный ремонт городских фонтанов

В донской столице стартовал масштабный ремонт городских фонтанов

25 июня 2024, 12:24
Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
В донской столице приступили к реализации масштабного проекта по обновлению городских фонтанов. Об этом накануне сообщил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Глава администрации побывав на трех объектах отметил, что в настоящее работы ведутся городских фонтанах «Орфей» у филармонии, «Атланты» на Театральной площади и «Покровский» в Покровском сквере.

— Здесь ведутся демонтажные и общестроительные работы. Часть технологического оборудования уже закуплена, часть изготавливается. Подрядчики уверяют, что все идет по графику, — пояснил Алексей Логвиненко.

По его словам, самые масштабные работы развернулись в Театральном сквере, где расположились «Атланты» возведенные в 1936 году молодым скульптором Евгением Вучетичем. Последний ремонт такого масштаба на этом комплексе проводился в 1999 году, когда Ростов готовился отметить свое 250-летие. И вот спустя четверть века, фонтан «Атланты» снова решили обновить и привести в порядок. Тем более, что он относится к объектам культурного наследия регионального значения и давно является одной из визитных карточек донской столицы.

Видео: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
— В рамках проекта отреставрируют фигуры атлантов, капитально отремонтируют чашу бассейна, заменят прожекторы и фильтровальные установки. Каскад фонтана облицуют гранитными плитами. Также в процессе работ преобразится и Фонтанная площадь. Здесь установят новые скамейки, урны, обустроят новый травяной газон и обновят инженерные сети, — добавил градоначальник.

Городская администрация планирует привести в порядок 10 муниципальных фонтанов. Помимо вышеперечисленных, в их число войдут «Девушки, собирающие виноград», «Сбор винограда», «Витязь» на пр. Буденновском, «Лира» и «Ротонда» в пер. Нахичеванском, а также «Фантазия» на Рабочей площади и фонтан «Комсомольский» в Комсомольском сквере.

По фонтану «Комсомольский» уже объявлены конкурсные процедуры по отбору подрядчика. Контракт город планирует подписать в июле, а завершить работы — к концу этого года. Также к концу этого года планируется сдать и остальные фонтаны, кроме «Атлантов» в Театральном сквере. Работы по этому фонтану планируют завершить к маю 2025 года.

#Видео
Подпишитесь
Украина атакует Ростовскую область шарами, а жителям объявили «сухой закон»
Сегодня, 15:06
Стало известно, когда Ростов накроет жарой выше +35 градусов
Сегодня, 14:02
ФСИН подключили к борьбе с тюремными мошенниками в Ростовской области
Сегодня, 13:31
Нейрофизиолог предрек проблемы с диагностикой в больницах Ростова из-за роботов
Сегодня, 13:29
Ростовский разработчик комплекса РЭБ попал под санкции ЕС
Сегодня, 13:22
Мошенники стали массово обманывать студентов в Ростовской области
Сегодня, 11:09