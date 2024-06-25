В Ростове-на-дону всех заключенных СИЗО-1 побрили налысо

Напомним, что все изменения в ростовском СИЗО-1 начались после того, как шестеро заключенных взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. Террористы смогли приобрести оружие. У них нашли ножи, заточки и топоры. На переговорах они просили транспорт, чтобы покинут территорию изолятора. Силовики ликвидировали террористов, но один из них выжил и находится в больнице.