В Ростове-на-дону всех заключенных СИЗО-1 побрили налысо

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
СМИ сообщают, что в Ростове-на-Дону всех заключенных СИЗО-1 побрили наголо. Теперь у них нет ни бород, ни волос на голове. Сотрудники следственного изолятора обрили всех, несмотря на вероисповедание.
Помимо этого, охранникам учреждения якобы разрешено проводить досмотр в более жесткой форме.
Напомним, что все изменения в ростовском СИЗО-1 начались после того, как шестеро заключенных взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. Террористы смогли приобрести оружие. У них нашли ножи, заточки и топоры. На переговорах они просили транспорт, чтобы покинут территорию изолятора. Силовики ликвидировали террористов, но один из них выжил и находится в больнице.
Ранее стало известно о состоянии захватчика, который остался жив.