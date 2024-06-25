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В Ростове-на-дону всех заключенных СИЗО-1 побрили налысо

В Ростове-на-Дону всех заключенных СИЗО-1 побрили налысо

25 июня 2024, 09:01
Фото: 1MI
В Ростове-на-дону всех заключенных СИЗО-1 побрили налысо
В Ростове-на-Дону после захвата заложников в СИЗО-1 ужесточили меры содержания. Теперь всех заключенных побрили, сообщают «Аргументы и Факты».

СМИ сообщают, что в Ростове-на-Дону всех заключенных СИЗО-1 побрили наголо. Теперь у них нет ни бород, ни волос на голове. Сотрудники следственного изолятора обрили всех, несмотря на вероисповедание.

Помимо этого, охранникам учреждения якобы разрешено проводить досмотр в более жесткой форме.

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Напомним, что все изменения в ростовском СИЗО-1 начались после того, как шестеро заключенных взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. Террористы смогли приобрести оружие. У них нашли ножи, заточки и топоры. На переговорах они просили транспорт, чтобы покинут территорию изолятора. Силовики ликвидировали террористов, но один из них выжил и находится в больнице.

Ранее стало известно о состоянии захватчика, который остался жив.

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