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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Ростове осудили водителя, по вине которого погибли двое монтажников

В Ростове осудили водителя, по вине которого погибли двое монтажников

25 июня 2024, 12:26
Фото: Ekimov Aleksei/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростове осудили водителя, по вине которого погибли двое монтажников
Суд вынес приговор водителю КамАЗа, виновному в гибели двух монтажников, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Железнодорожный суд Ростова рассмотрел уголовное дело в отношении Ахмеда Газибагандова. В феврале 2021 года, будучи пьяным, он сел за руль КамАЗа. Во время движения по проспекту Стачки Газибагандов на большой скорости влетел в автовышку ГАЗ-3307. В этот момент в люльке находились двое рабочих, которые монтировали рекламный баннер. Монтажники выпали из автовышки на железнодорожные пути.

Один из мужчин скончался на месте, другого с травмами доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

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На суде Газибагандов свою вину в совершении преступления категорически не признал. Но доказательства следствия оказались весомее. Суд вынес обвинительный приговор, назначив подсудимому наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы. Также в течение трех лет после освобождения Газибагандову запрещено управлять любыми транспортными средствами.

Ранее подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области.

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