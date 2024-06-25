В Ростове осудили водителя, по вине которого погибли двое монтажников

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Железнодорожный суд Ростова рассмотрел уголовное дело в отношении Ахмеда Газибагандова. В феврале 2021 года, будучи пьяным, он сел за руль КамАЗа. Во время движения по проспекту Стачки Газибагандов на большой скорости влетел в автовышку ГАЗ-3307. В этот момент в люльке находились двое рабочих, которые монтировали рекламный баннер. Монтажники выпали из автовышки на железнодорожные пути.
Один из мужчин скончался на месте, другого с травмами доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
На суде Газибагандов свою вину в совершении преступления категорически не признал. Но доказательства следствия оказались весомее. Суд вынес обвинительный приговор, назначив подсудимому наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы. Также в течение трех лет после освобождения Газибагандову запрещено управлять любыми транспортными средствами.
Ранее подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области.