В Ростове осудили водителя, по вине которого погибли двое монтажников

Железнодорожный суд Ростова рассмотрел уголовное дело в отношении Ахмеда Газибагандова. В феврале 2021 года, будучи пьяным, он сел за руль КамАЗа. Во время движения по проспекту Стачки Газибагандов на большой скорости влетел в автовышку ГАЗ-3307. В этот момент в люльке находились двое рабочих, которые монтировали рекламный баннер. Монтажники выпали из автовышки на железнодорожные пути.