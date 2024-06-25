rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

В Ростовской области водитель умер за рулем автомобиля

В Ростовской области водитель умер за рулем из-за оторвавшегося тромба

25 июня 2024, 05:55
Фото: 1MI
В Ростовской области водитель умер за рулем автомобиля
В Ростовской области водитель легкового автомобиля скончался прямо во время поездки, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел 24 июня в Волгодонске Ростовской области. 37-летний водитель машины Toyota двигался по улице Прибрежной, когда внезапно плохо себя почувствовал. Мужчина потерял сознание и не смог контролировать транспортное средство. Рядом с ним находились пассажиры, которые предотвратили аварию и остановили иномарку. Водитель не пришел в себя и умер на месте.

Сотрудники полиции и скорой помощи поспели на место трагедии. Предположительной причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.

Трое подростков госпитализированы после лобового ДТП в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее в Ростовской области девушка потеряла сознание за рулем. Машина выехала на встречную полосу, по которой ехала фура.

Читайте также:
В Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревомВ Минприроды назвали города Ростовской области с самым грязным воздухомВ Ростовской области ждут аномальную жару, пока на трассах взрываются фуры
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дорога#Волгодонск#Транспорт#Смерть#Водитель#Погибший водитель#Автомобильный транспорт#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростовской области шокированы ценами на продукты и гадают, кто стрелял в ТЦ
Вчера, 15:41
Плесень, тараканы, грязь: пациент рассказал об условиях в больнице Шахт
Вчера, 12:24
В прокуратуре напомнили о наказании за использование дронов в Ростовской области
Вчера, 13:47
Стало известно, где купить картофель дешевле в Ростовской области
Вчера, 15:01
Мошенники в Ростовской области стали массово «торговать» местами в вузах
Вчера, 12:29
Ростовский ЖК признан лучшим региональным жилым комплексом премиум-класса в России
Вчера, 09:50