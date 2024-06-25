В Ростовской области водитель умер за рулем из-за оторвавшегося тромба

Инцидент произошел 24 июня в Волгодонске Ростовской области. 37-летний водитель машины Toyota двигался по улице Прибрежной, когда внезапно плохо себя почувствовал. Мужчина потерял сознание и не смог контролировать транспортное средство. Рядом с ним находились пассажиры, которые предотвратили аварию и остановили иномарку. Водитель не пришел в себя и умер на месте.