В Ростовской области водитель умер за рулем из-за оторвавшегося тромба

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Инцидент произошел 24 июня в Волгодонске Ростовской области. 37-летний водитель машины Toyota двигался по улице Прибрежной, когда внезапно плохо себя почувствовал. Мужчина потерял сознание и не смог контролировать транспортное средство. Рядом с ним находились пассажиры, которые предотвратили аварию и остановили иномарку. Водитель не пришел в себя и умер на месте.
Сотрудники полиции и скорой помощи поспели на место трагедии. Предположительной причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.
Ранее в Ростовской области девушка потеряла сознание за рулем. Машина выехала на встречную полосу, по которой ехала фура.