В Ростовской области взлетели цены на бензин

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
Согласно отчету ведомства на 17 июня, цены на бензин заметно выросли. Стоимость АИ-92 составила в регионе в среднем 51,91 рубля. За месяц бензин этой марки подорожал на 40 копеек. Литр АИ-95 стоит в регионе в среднем 58,05 рубля, что на 53 копейки дороже, чем в мае.
Бензин марки АИ-98 и выше стоит в среднем 66,50 рубля, за месяц он успел подорожать на 47 копеек. Дизельное топливо в регионе стоит в среднем 61,38 рубля за литр, что больше на 40 копеек, чем в мае.
В среднем стоимость литра бензина в июне, по данным ведомства, составила 56,70 рубля.