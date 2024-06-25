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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В Ростовской области взлетели цены на бензин

В Ростовской области взлетели цены на бензин

25 июня 2024, 09:49
Фото: Unsplash
В Ростовской области взлетели цены на бензин
В Ростовской области значительно выросли цены на топливо. Стоимость одного литра составляет в среднем 56,7 рубля. Данные размещены на сайте Росстата.

Согласно отчету ведомства на 17 июня, цены на бензин заметно выросли. Стоимость АИ-92 составила в регионе в среднем 51,91 рубля. За месяц бензин этой марки подорожал на 40 копеек. Литр АИ-95 стоит в регионе в среднем 58,05 рубля, что на 53 копейки дороже, чем в мае.

Бензин марки АИ-98 и выше стоит в среднем 66,50 рубля, за месяц он успел подорожать на 47 копеек. Дизельное топливо в регионе стоит в среднем 61,38 рубля за литр, что больше на 40 копеек, чем в мае.

В среднем стоимость литра бензина в июне, по данным ведомства, составила 56,70 рубля.

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Ранее стало известно, что в Ростовской области стоимость топлива взлетела на 20,4%.

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