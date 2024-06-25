В Ростовской области взлетели цены на бензин

Согласно отчету ведомства на 17 июня, цены на бензин заметно выросли. Стоимость АИ-92 составила в регионе в среднем 51,91 рубля. За месяц бензин этой марки подорожал на 40 копеек. Литр АИ-95 стоит в регионе в среднем 58,05 рубля, что на 53 копейки дороже, чем в мае.