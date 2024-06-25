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В центре Ростова-на-Дону микроавтобус протаранил легковушку

В центре Ростова-на-Дону микроавтобус протаранил легковушку

25 июня 2024, 07:35
Фото: wikimedia.org
В центре Ростова-на-Дону микроавтобус протаранил легковушку
В Ростове-на-Дону на Буденовском проспекте произошло ДТП. Микроавтобус врезался в легковой автомобиль. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба УГИБДД.

ДТП произошло в центре Ростове-на-Дону. Вечером 24 июня 57-летний водитель FIAT Ducato двигался по проспекту Буденовскому и в районе дома 98А потерял управление. Микроавтобус влетел в легковушку Lada Granta под управлением 65-летнего автомобилиста. Оба получили травмы.

На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи и полиции. Врачи госпитализировали пострадавших в медицинское учреждения. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Массовое ДТП с участием автобуса и фуры произошло в Ростове
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Фото: Соцсети

Ранее автомобиль сбил школьницу и врезался в опору навеса. Момент ДТП попал на камеры.

До этого в Ростове-на-Дону иномарка сбила 8-летнего школьника на Сельмаше.

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