В центре Ростова-на-Дону микроавтобус протаранил легковушку

ДТП произошло в центре Ростове-на-Дону. Вечером 24 июня 57-летний водитель FIAT Ducato двигался по проспекту Буденовскому и в районе дома 98А потерял управление. Микроавтобус влетел в легковушку Lada Granta под управлением 65-летнего автомобилиста. Оба получили травмы.