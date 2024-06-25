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Власти Ростова пообещали отремонтировать большинство дорог к 2035 году

Власти Ростова пообещали отремонтировать большинство дорог к 2035 году

25 июня 2024, 14:40
Фото: Администрация Ростова
Власти Ростова пообещали отремонтировать большинство дорог к 2035 году
В нормативное состояние большую часть дорог Ростова приведут ориентировочно к 2035 году, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

Администрация поставила перед собой задачу к 2035 году привести в нормативное состояние не менее 70% дорог. Чтобы добиться этой цели, властям нужно ежегодно тратить на дороги 2,5-3 миллиарда рублей. Ранее такие крупные суммы на дороги в Ростове не тратились.

В 2024 году благодаря региональному и федеральному финансированию на ремонт дорожного полотна в Ростове потратили 1,5 миллиарда рублей. Минтранс региона рассматривает возможность выделения еще 500 миллионов рублей на реконструкцию дорог.

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Рекордные суммы позволили запланировать обновление полотна на 46 дорогах. На 26 из них уже закончили ремонт.

Алексей Логвиненко рассказал, что в программу масштабного обновления дорожного полотна был включен участок улица Мясникова — улица Сарьяна. Но контракт там расторгли из-за аварийного состояния подземных коммуникаций. Вместо этого объекта власти хотят отремонтировать участок на улице Еременко от Малиновского до Предботанической.

Ранее стало известно, когда завершится ремонт Западного моста в Ростове.

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