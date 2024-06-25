Власти Ростова пообещали отремонтировать большинство дорог к 2035 году

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Администрация поставила перед собой задачу к 2035 году привести в нормативное состояние не менее 70% дорог. Чтобы добиться этой цели, властям нужно ежегодно тратить на дороги 2,5-3 миллиарда рублей. Ранее такие крупные суммы на дороги в Ростове не тратились.
В 2024 году благодаря региональному и федеральному финансированию на ремонт дорожного полотна в Ростове потратили 1,5 миллиарда рублей. Минтранс региона рассматривает возможность выделения еще 500 миллионов рублей на реконструкцию дорог.
Рекордные суммы позволили запланировать обновление полотна на 46 дорогах. На 26 из них уже закончили ремонт.
Алексей Логвиненко рассказал, что в программу масштабного обновления дорожного полотна был включен участок улица Мясникова — улица Сарьяна. Но контракт там расторгли из-за аварийного состояния подземных коммуникаций. Вместо этого объекта власти хотят отремонтировать участок на улице Еременко от Малиновского до Предботанической.
Ранее стало известно, когда завершится ремонт Западного моста в Ростове.