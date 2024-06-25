Власти Ростова пообещали отремонтировать большинство дорог к 2035 году

Администрация поставила перед собой задачу к 2035 году привести в нормативное состояние не менее 70% дорог. Чтобы добиться этой цели, властям нужно ежегодно тратить на дороги 2,5-3 миллиарда рублей. Ранее такие крупные суммы на дороги в Ростове не тратились.