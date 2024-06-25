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Фото для иллюстрации

Врачи в Ростове провели пересадку девочке, лишившейся кожи от виска до затылка

25 июня 2024, 17:17
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Пересадку кожи провели девочке в Ростовской области, подробностями поделился Минздрав региона.

В Областную детскую клиническую больницу доставили девочку со скальпированной раной головы. У ребенка оголились кости черепа. Кожа отсутствовала на ее голове от виска до затылка.

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Операция малышке требовалась срочно. Незакрытая рана могла привести к тяжелейшему заболеванию — остеомиелиту костей черепа. Это гнойно-некротический процесс, провоцируемый бактериями или микобактериями. Течение заболевания часто молниеносное, а вероятность спасти пациента невысока.

Первое хирургическое вмешательство включало удаление кортикального слоя костей черепа в области дефекта. Это нужно для подготовки к пересадке кожи, чтобы она лучше прижилась.

Спустя две недели ребенку выполнили саму пересадку. Кожа полностью прижилась. Теперь малышке требуется операционное вмешательство для восстановления роста волос на голове.

Ранее врачи в Ростове восстановили челюсть мальчику, выпавшему из окна многоэтажки.

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