Врачи в Ростове провели пересадку девочке, лишившейся кожи от виска до затылка

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
В Областную детскую клиническую больницу доставили девочку со скальпированной раной головы. У ребенка оголились кости черепа. Кожа отсутствовала на ее голове от виска до затылка.
Операция малышке требовалась срочно. Незакрытая рана могла привести к тяжелейшему заболеванию — остеомиелиту костей черепа. Это гнойно-некротический процесс, провоцируемый бактериями или микобактериями. Течение заболевания часто молниеносное, а вероятность спасти пациента невысока.
Первое хирургическое вмешательство включало удаление кортикального слоя костей черепа в области дефекта. Это нужно для подготовки к пересадке кожи, чтобы она лучше прижилась.
Спустя две недели ребенку выполнили саму пересадку. Кожа полностью прижилась. Теперь малышке требуется операционное вмешательство для восстановления роста волос на голове.
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