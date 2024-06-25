Врачи в Ростове восстановили челюсть мальчику, выпавшему из окна многоэтажки

В течение двух суток ребенок не мог самостоятельно есть, его кормили через зонд. Затем началось постепенное восстановление мальчика. Сейчас он уже выписан, но через месяц его снова ждут в ОДКБ для повторной операции — необходимо убрать металлические шины. Врачи объясняют, что детей после таких сложных операций могут наблюдать в течение нескольких лет.