Врачи в Ростове восстановили челюсть мальчику, выпавшему из окна многоэтажки

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Ребенка доставили в ОДКБ по санавиации. Малыш, находясь дома, оперся на оконную сетку. Она не выдержала, и мальчик сорвался вниз с третьего этажа. Врачи констатировали у ребенка сотрясение мозга легкой тяжести, перелом предплечья, множественные переломы нижней челюсти.
Челюстно-лицевые хирурги провели мальчику сложнейшую операцию. Они рассказывают, что поскольку у ребенка только начали прорезываться постоянные зубы, медики не могли поставить пластины. В дальнейшем это помешало бы прорезыванию зубов.
«С помощью металлической шины мы репонировали обломки. Самое главное — в ходе операции удалось восстановить прикус, сохранив наметившиеся зачатки постоянных зубов; металлические шины наложили на обе челюсти», — говорит Сергей Карнута, заведующий хирургическим отделением №2 ОДКБ.
В течение двух суток ребенок не мог самостоятельно есть, его кормили через зонд. Затем началось постепенное восстановление мальчика. Сейчас он уже выписан, но через месяц его снова ждут в ОДКБ для повторной операции — необходимо убрать металлические шины. Врачи объясняют, что детей после таких сложных операций могут наблюдать в течение нескольких лет.
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