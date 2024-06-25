Юрист Габович рассказал, что грозит жителям Ростова, обрывающим фрукты на улицах

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Юрист, адвокат Антон Габович сообщает, что если вопрос о сборе плодов с уличных деревьев в Ростове рассматривать с точки зрения закона, то сперва нужно понять, кому принадлежит данный земельный участок.
«По закону и дерево, и его плоды принадлежат собственнику земельного участка, на котором находится зеленое насаждение. Поэтому собирать плоды с деревьев на улице можно лишь в том случае, если собственник разрешит», — отмечает собеседник.
Юрист добавляет, что, если собственник земельного участка никак не выражает свой запрет, или участок, где растет дерево, выглядит заброшенным, то сбор плодов вполне возможен.
«Теоретически, можно предположить, что собственник участка вправе обратиться в суд за защитой своих прав в данном случае, предъявляя тому, кто срывал плоды. Но в своей практике я не встречал случаев, чтобы ростовчан привлекали к ответственности за сбор плодов с уличных деревьев», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростовскую область завалили заграничными фруктами и овощами.