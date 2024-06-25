Юрист Габович рассказал, что грозит жителям Ростова, обрывающим фрукты на улицах

Косточковые деревья в этом году радуют жителей Ростова появлением плодов — вишни, абрикосов, алычи. На улицах, в палисадниках возле многоэтажных домов ростовчане нередко срывают плоды. Можно ли это делать — выяснил корреспондент RostovGazeta.

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