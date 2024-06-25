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Posted Сегодня, 17:41

Published Сегодня, 17:41

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

Авария произошла на трассе в Ростовской области 25 июня

Женщина пострадала в столкновении двух элитных иномарок в Ростовской области

25 июня 2024, 17:41
Фото: 1MI
Авария произошла на трассе в Ростовской области 25 июня
Авария произошла на трассе в Ростовской области 25 июня, подробностями поделились в управлении ГИБДД по региону.

На трассе «М-4 — Ольгинская — Верхнеподпольный» столкнулись BMW 420 и Toyota Camry. От удара последнюю откинуло на отбойник.

Машины получили серьезные механические повреждения. Водители не пострадали. Травмы получила 86-летняя пассажирка Toyota. Сейчас она находится в больнице.

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Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Ранее подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области. Травмы получили еще двое человек. Сама трагедия произошла на трассе «Алексеево Лозовский — Сетраки» 22 июня.

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