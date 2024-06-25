Женщина пострадала в столкновении двух элитных иномарок в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
На трассе «М-4 — Ольгинская — Верхнеподпольный» столкнулись BMW 420 и Toyota Camry. От удара последнюю откинуло на отбойник.
Машины получили серьезные механические повреждения. Водители не пострадали. Травмы получила 86-летняя пассажирка Toyota. Сейчас она находится в больнице.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Ранее подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области. Травмы получили еще двое человек. Сама трагедия произошла на трассе «Алексеево Лозовский — Сетраки» 22 июня.