Житель Ростова пытался продать военный беспилотник из гумпомощи

В Ростове суд рассмотрел уголовное дело дончанина, которого обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 175 УК РФ — приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем. Ведомство установило, что житель Ростовской области купил военный БПЛА с целью дальнейшей перепродажи по более высокой цене. При этом мужчина знал, что сбываемое имущество является гуманитарной помощью, переданной Минобороны России для использования в ходе СВО,. Так, на беспилотнике были оттиски штампа «Гуманитарная помощь. Не для продажи».