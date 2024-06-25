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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

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В Ростове-на-Дону суд назначил штраф мужчине за незаконную перепродажу БПЛА

Житель Ростова пытался продать военный беспилотник из гумпомощи

25 июня 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону суд назначил штраф мужчине за незаконную перепродажу БПЛА
В Ростове-на-Дону Железнодорожный районный суд вынес приговор мужчине, который купил беспилотник для того, чтобы перепродать его по более выгодной цене. Информация размещена на сайте суда.

В Ростове суд рассмотрел уголовное дело дончанина, которого обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 175 УК РФ — приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем. Ведомство установило, что житель Ростовской области купил военный БПЛА с целью дальнейшей перепродажи по более высокой цене. При этом мужчина знал, что сбываемое имущество является гуманитарной помощью, переданной Минобороны России для использования в ходе СВО,. Так, на беспилотнике были оттиски штампа «Гуманитарная помощь. Не для продажи».

Данные действия нанесли имущественный вред Минобороны России. Его оценили в 489,6 тысячи рублей.

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Суд назначил ростовчанину штраф и прекратил в отношении него уголовное дело. Мужчина должен будет выплатить 30 тысяч рублей.

Ранее суд в Ростове-на-Дону арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге.

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