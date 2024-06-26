Аналитики рассказали, как недорого отдохнуть в Египте летом 2024 года

Вместе с тем аналитики отмечают, что дешёвых туров этим летом не осталось. Цены на отдых растут и за границей, например, в Египте. В июле неделя проживания в Египте на двоих в самом дешёвом отеле 3* без питания обойдётся минимум в 115 тысяч рублей. Пятизвездочные отели предлагают такой же отдых от 150 тысяч рублей.