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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Аналитики рассказали, как недорого отдохнуть в Египте летом 2024 года

Аналитики рассказали, как недорого отдохнуть в Египте летом 2024 года

26 июня 2024, 09:42
Фото: Unsplash
Аналитики рассказали, как недорого отдохнуть в Египте летом 2024 года
Для желающих провести летний отдых заграницей самым оптимальным вариантом будет Египет, пишут «Новые известия».
Сюжет
Отдых

Вместе с тем аналитики отмечают, что дешёвых туров этим летом не осталось. Цены на отдых растут и за границей, например, в Египте. В июле неделя проживания в Египте на двоих в самом дешёвом отеле 3* без питания обойдётся минимум в 115 тысяч рублей. Пятизвездочные отели предлагают такой же отдых от 150 тысяч рублей.

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Эксперты предлагают сэкономить и не тратиться на отели. Вместо этого можно арендовать квартиру и пользоваться общедоступными пляжами. К тому же это дает больше доступа к местным ресторанам и кафе.

Правда и здесь есть нюанс — билеты в Египет недешевые. На одного человека в одну сторону придется потратить около 50 тысяч рублей. Чтобы отдых окупился, лучше задержаться в Египте дольше, чем на одну неделю.

Ранее эксперты заявили об угрозе срыва отпусков в Крыму и Дагестане.

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