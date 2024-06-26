Аналитики рассказали, как недорого отдохнуть в Египте летом 2024 года

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Вместе с тем аналитики отмечают, что дешёвых туров этим летом не осталось. Цены на отдых растут и за границей, например, в Египте. В июле неделя проживания в Египте на двоих в самом дешёвом отеле 3* без питания обойдётся минимум в 115 тысяч рублей. Пятизвездочные отели предлагают такой же отдых от 150 тысяч рублей.
Эксперты предлагают сэкономить и не тратиться на отели. Вместо этого можно арендовать квартиру и пользоваться общедоступными пляжами. К тому же это дает больше доступа к местным ресторанам и кафе.
Правда и здесь есть нюанс — билеты в Египет недешевые. На одного человека в одну сторону придется потратить около 50 тысяч рублей. Чтобы отдых окупился, лучше задержаться в Египте дольше, чем на одну неделю.
Ранее эксперты заявили об угрозе срыва отпусков в Крыму и Дагестане.