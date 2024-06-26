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Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:00

Автобус на полной скорости проломил светофор в Ростове-на-Дону

Автобус на полной скорости проломил светофор в Ростове-на-Дону

26 июня 2024, 08:58
Фото: ТГ-канал Военвед
Автобус на полной скорости проломил светофор в Ростове-на-Дону
ДТП с автобусов произошло в Ростове на Военведе, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Около рынка «Военвед» пассажирский автобус на полной скорости влетел в опору, на которой установлен светофор. Столб от удара погнулся. У самого автобуса значительно пострадала лобовая часть. Место ДТП было усыпано стеклом. Полностью отлетела передняя пассажирская дверь.

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Фото: ТГ-канал Военвед

В управлении ГИБДД по Ростову не смогли оперативно предоставить данные о происшествии. Пострадал ли кто-то из пассажиров автобуса, не известно.

Информация будет уточняться.

Ранее на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону микроавтобус протаранил легковушку. Травмы в результате ДТП получили двое.

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