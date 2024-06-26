Автобус на полной скорости проломил светофор в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Около рынка «Военвед» пассажирский автобус на полной скорости влетел в опору, на которой установлен светофор. Столб от удара погнулся. У самого автобуса значительно пострадала лобовая часть. Место ДТП было усыпано стеклом. Полностью отлетела передняя пассажирская дверь.
В управлении ГИБДД по Ростову не смогли оперативно предоставить данные о происшествии. Пострадал ли кто-то из пассажиров автобуса, не известно.
Информация будет уточняться.
Ранее на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону микроавтобус протаранил легковушку. Травмы в результате ДТП получили двое.