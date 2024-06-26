Автобус на полной скорости проломил светофор в Ростове-на-Дону

В управлении ГИБДД по Ростову не смогли оперативно предоставить данные о происшествии. Пострадал ли кто-то из пассажиров автобуса, не известно.



Информация будет уточняться.



Ранее на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону микроавтобус протаранил легковушку. Травмы в результате ДТП получили двое.