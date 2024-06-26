Автобус с пассажирами протаранил фуру на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В Ростовской области на 897-м километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП. Автобус ехал из Волгодонска в Москву. По неизвестным причинам водитель пассажирского транспорта врезался в фуру и отлетел в отбойник. Междугородний автобус сильно пострадал. У него в дребезги разбито лобовое стекло и покорёжен капот. В результате аварии три человека получили травмы разного характера.
На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой помощи. Движение полностью парализовано. Пробка растянулась на 15 километров.
Отметим, что официальной информации о ДТП не поступало.
Ранее появилось видео с места ужасной ночной аварии на Дону, в которой погибли два человека.
До этого в центре Ростова-на-Дону микроавтобус протаранил легковушку.