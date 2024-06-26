Автобус с пассажирами протаранил фуру на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области на 897-м километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП. Автобус ехал из Волгодонска в Москву. По неизвестным причинам водитель пассажирского транспорта врезался в фуру и отлетел в отбойник. Междугородний автобус сильно пострадал. У него в дребезги разбито лобовое стекло и покорёжен капот. В результате аварии три человека получили травмы разного характера.