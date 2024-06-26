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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В Ростовской области на М-4 «Дон» пассажирский автобус врезался в фуру

Автобус с пассажирами протаранил фуру на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

26 июня 2024, 16:22
Фото: 1MI
В Ростовской области на М-4 «Дон» пассажирский автобус врезался в фуру
В Ростовской области пассажирский автобус врезался в фуру. На трассе образовалась большая пробка, сообщает Don Mash.

В Ростовской области на 897-м километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП. Автобус ехал из Волгодонска в Москву. По неизвестным причинам водитель пассажирского транспорта врезался в фуру и отлетел в отбойник. Междугородний автобус сильно пострадал. У него в дребезги разбито лобовое стекло и покорёжен капот. В результате аварии три человека получили травмы разного характера.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой помощи. Движение полностью парализовано. Пробка растянулась на 15 километров.

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Отметим, что официальной информации о ДТП не поступало.

Ранее появилось видео с места ужасной ночной аварии на Дону, в которой погибли два человека.

До этого в центре Ростова-на-Дону микроавтобус протаранил легковушку.

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