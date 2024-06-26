Экс-сотрудникам ФСИН оставили условный срок за аферу с оборонным заказом на Дону

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
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Updated Сегодня, 07:08
25 июня суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении экс-заместителя начальника ГУФСИН РФ по Ростовской области Александра Романова и бывшего начальника отдела ФКУ ИК-10 Ивана Шитухина. Ранее их осудили за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Шитухину также вменяли статью о превышении должностных полномочий. Суд первой инстанции назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, штрафа в 800 тысяч рублей и запрета занимать должность в госорганах сроком на три года.
Прокуратура Железнодорожного района подала апелляцию. Она требовала ужесточить наказание до реального срока. «Блокнот» сообщает, что на апелляционном заседании присутствовал только Романов. Шитухин находится на территории Украины, где принимает участие в боевых действиях. Сторона защиты назвала наказание справедливым, упирая на то, что Шитухин сейчас «на передовой».
В итоге Ростовский областной суд оставил приговор в силе, не меняя условный срок на реальный.
Напомним, преступление, в котором признали виновными Романова и Шитухина, связано с выполнением государственного оборонного заказа. Фигуранты распорядились сырьем, которое производили в колонии в рамках заказа, по своему усмотрению. Ущерб от их действий составил 2,3 миллиона рублей.