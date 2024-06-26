Экс-сотрудникам ФСИН оставили условный срок за аферу с оборонным заказом на Дону

25 июня суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении экс-заместителя начальника ГУФСИН РФ по Ростовской области Александра Романова и бывшего начальника отдела ФКУ ИК-10 Ивана Шитухина. Ранее их осудили за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Шитухину также вменяли статью о превышении должностных полномочий. Суд первой инстанции назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, штрафа в 800 тысяч рублей и запрета занимать должность в госорганах сроком на три года.