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Экс-сотрудникам ФСИН оставили условный срок за аферу с оборонным заказом на Дону

Экс-сотрудникам ФСИН оставили условный срок за аферу с оборонным заказом на Дону

26 июня 2024, 07:06
Фото: 1MI
Экс-сотрудникам ФСИН оставили условный срок за аферу с оборонным заказом на Дону
Ростовский областной суд утвердил условное наказание экс-замначальника ГУФСИН РФ по Ростовской области Александру Романову и экс-начальнику отдела ФКУ ИК-10 Ивану Шитухину, сообщается в картотеке дел.

25 июня суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении экс-заместителя начальника ГУФСИН РФ по Ростовской области Александра Романова и бывшего начальника отдела ФКУ ИК-10 Ивана Шитухина. Ранее их осудили за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Шитухину также вменяли статью о превышении должностных полномочий. Суд первой инстанции назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, штрафа в 800 тысяч рублей и запрета занимать должность в госорганах сроком на три года.

Экс-сотрудников ФСИН осудили за аферу с оборонным заказом на Дону
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Прокуратура Железнодорожного района подала апелляцию. Она требовала ужесточить наказание до реального срока. «Блокнот» сообщает, что на апелляционном заседании присутствовал только Романов. Шитухин находится на территории Украины, где принимает участие в боевых действиях. Сторона защиты назвала наказание справедливым, упирая на то, что Шитухин сейчас «на передовой».

В итоге Ростовский областной суд оставил приговор в силе, не меняя условный срок на реальный.

Напомним, преступление, в котором признали виновными Романова и Шитухина, связано с выполнением государственного оборонного заказа. Фигуранты распорядились сырьем, которое производили в колонии в рамках заказа, по своему усмотрению. Ущерб от их действий составил 2,3 миллиона рублей.

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