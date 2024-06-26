Экзотический попугай поселился на улицах Ростова

Птица имеет яркий серо-красный окрас. Она обитает в центре Ростова на деревьях, рядом с обычными воронами и голубями. Как попугай оказался на улице, неизвестно. Возможно, он случайно вылетел из квартиры, либо его выгнали сами нерадивые хозяева.