rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Экзотический попугай поселился на улицах Ростова

Экзотический попугай поселился на улицах Ростова

26 июня 2024, 08:06
Фото: wikimedia.org
Экзотический попугай поселился на улицах Ростова
Попугай поселился на ели в центре Ростова, фото с ним выкладывают в социальных сети горожане.

Птица имеет яркий серо-красный окрас. Она обитает в центре Ростова на деревьях, рядом с обычными воронами и голубями. Как попугай оказался на улице, неизвестно. Возможно, он случайно вылетел из квартиры, либо его выгнали сами нерадивые хозяева.

Остров с редкими птицами включат в природно-заповедный фонд Ростовской области
Узнать подробнее
Попугай жакоПопугай жако
Попугай жако
Фото: t.me/region_61_news

Ростовчане шутят, что климат в городе стал настолько жарким, что экзотические попугаи воспринимают его как родной. Другие же переживают за судьбу птицы, неприспособленной к жизни в современном городе.

Ранее зоолог Александр Евсюков назвал причину массовой гибели голубей в Ростове-на-Дону. По словам эксперта, в условиях скученных популяций у птиц быстро развиваются инфекции.

Читайте также:
Власти Ростова пригрозили прокуратурой «РТС» за срыв сроков подачи горячей водыПочти все электроприборы убрали из камер заключенных в СИЗО-1 РостоваВ Минприроды назвали города Ростовской области с самым грязным воздухом
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Экс-сотрудникам ФСИН оставили условный срок за аферу с оборонным заказом на Дону
Сегодня, 07:06
Ипподром может появиться на левом берегу в Ростове
Сегодня, 05:57
В Ростовской области выявили новые случаи заражения лихорадкой Ку
Сегодня, 05:23
Рыбак назвал места в Ростове, где можно получить умопомрачительный улов
Сегодня, 05:16
Жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов на Старый автовокзал Ростова
Сегодня, 06:28
Полиция привлекает психологов для борьбы с кибермошенниками в Ростовской области
Вчера, 16:45