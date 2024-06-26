Экзотический попугай поселился на улицах Ростова

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Птица имеет яркий серо-красный окрас. Она обитает в центре Ростова на деревьях, рядом с обычными воронами и голубями. Как попугай оказался на улице, неизвестно. Возможно, он случайно вылетел из квартиры, либо его выгнали сами нерадивые хозяева.
Ростовчане шутят, что климат в городе стал настолько жарким, что экзотические попугаи воспринимают его как родной. Другие же переживают за судьбу птицы, неприспособленной к жизни в современном городе.
Ранее зоолог Александр Евсюков назвал причину массовой гибели голубей в Ростове-на-Дону. По словам эксперта, в условиях скученных популяций у птиц быстро развиваются инфекции.