ФСИН раскрыл причины бритья заключенных после захвата заложников в СИЗО Ростова

По данным СМИ, в изоляторе №5 в Екатеринбурге, вслед за ростовским СИЗО, устроили санитарный день и обрили головы и бороды всем мужчинам, независимо от вероисповедания. Телеграм-каналы предположили, что такое решение могло быть принято из-за ЧП в Ростове-на-Дону, где 16 июня шестеро заключенных предприняли попытку побега и взяли в заложники сотрудников ФСИН. После этого в СИЗО-1 Ростове прошли масштабные проверки, заключенных обрили, а условия содержания в следственном изоляторе ужесточились.