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ФСИН раскрыл причины бритья заключенных после захвата заложников в СИЗО Ростова

ФСИН раскрыл причины бритья заключенных после захвата заложников в СИЗО Ростова

26 июня 2024, 14:59
Фото: Pxhere
ФСИН раскрыл причины бритья заключенных после захвата заложников в СИЗО Ростова
После инцидента в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону всех мужчин заключенных учреждения обрили наголо, независимо от вероисповедания. Примеру ростовских коллег последовали и в других изоляторах, например, стало известно о бритье заключенных в СИЗО Екатеринбурга, сообщает издание «Подъем».

По данным СМИ, в изоляторе №5 в Екатеринбурге, вслед за ростовским СИЗО, устроили санитарный день и обрили головы и бороды всем мужчинам, независимо от вероисповедания. Телеграм-каналы предположили, что такое решение могло быть принято из-за ЧП в Ростове-на-Дону, где 16 июня шестеро заключенных предприняли попытку побега и взяли в заложники сотрудников ФСИН. После этого в СИЗО-1 Ростове прошли масштабные проверки, заключенных обрили, а условия содержания в следственном изоляторе ужесточились.

Однако врио главы пресс-службы ФСИН по Свердловской области Дина Татаренкова рассказала, что бритье никак не связано с событиями в Ростове.

Татаренкова отметила, что бритье — часть правил внутреннего распорядка СИЗО. Их должны соблюдать все заключенные, вне зависимости от статьи и вероисповедания. Так, с обвиняемыми провели воспитательные работы, рассказали правила распорядка, после этого они сами изъявили желание побриться и подстричься.

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Ранее стало известно, что на территории ростовского СИЗО-1 могли незаконно продавать оружие заключенным.

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