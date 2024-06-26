ФСИН раскрыл причины бритья заключенных после захвата заложников в СИЗО Ростова

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
По данным СМИ, в изоляторе №5 в Екатеринбурге, вслед за ростовским СИЗО, устроили санитарный день и обрили головы и бороды всем мужчинам, независимо от вероисповедания. Телеграм-каналы предположили, что такое решение могло быть принято из-за ЧП в Ростове-на-Дону, где 16 июня шестеро заключенных предприняли попытку побега и взяли в заложники сотрудников ФСИН. После этого в СИЗО-1 Ростове прошли масштабные проверки, заключенных обрили, а условия содержания в следственном изоляторе ужесточились.
Однако врио главы пресс-службы ФСИН по Свердловской области Дина Татаренкова рассказала, что бритье никак не связано с событиями в Ростове.
Татаренкова отметила, что бритье — часть правил внутреннего распорядка СИЗО. Их должны соблюдать все заключенные, вне зависимости от статьи и вероисповедания. Так, с обвиняемыми провели воспитательные работы, рассказали правила распорядка, после этого они сами изъявили желание побриться и подстричься.
Ранее стало известно, что на территории ростовского СИЗО-1 могли незаконно продавать оружие заключенным.