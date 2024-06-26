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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Голубев взял под контроль ход конфликта двух фермерских предприятий

Разборки донских фермеров из-за земли попали во внимание губернатора Голубева

26 июня 2024, 12:08
Фото: donland.ru
Голубев взял под контроль ход конфликта двух фермерских предприятий

Голубев взял под контроль ход конфликта двух фермерских предприятий

В Ростовской области два представителя фермерских предприятий не поделили земельный участок. Губернатор Василий Голубев взял конфликт под свой контроль, сообщил глава региона в телеграм-канале.

В поселке Подгорном Ростовской области на протяжении двух лет фермеры не могли поделить земельный участок. Конфликт пришлось решать в судебном порядке. В ходе дела был определен владелец оспариваемой земли.

Однако второй участник разбирательств не согласен с решением суда. Между представителями фермерских предприятий завязался спор. На место конфликта приехали сотрудники полиции. Правоохранительные органы начали проверку. Губернатор Василий Голубев взял ход происходящего под личный контроль.

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