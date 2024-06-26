Разборки донских фермеров из-за земли попали во внимание губернатора Голубева

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В поселке Подгорном Ростовской области на протяжении двух лет фермеры не могли поделить земельный участок. Конфликт пришлось решать в судебном порядке. В ходе дела был определен владелец оспариваемой земли.
Однако второй участник разбирательств не согласен с решением суда. Между представителями фермерских предприятий завязался спор. На место конфликта приехали сотрудники полиции. Правоохранительные органы начали проверку. Губернатор Василий Голубев взял ход происходящего под личный контроль.
Ранее в Ростове-на-Дону осудили водителя КамАЗа, по вине которого погибли два монтажника.
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