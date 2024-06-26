Госпошлина за развод может вырасти в Ростовской области в восемь раз

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Минфин предложил увеличить размер госпошлины за развод на территории России. Если раньше нужно было заплатить 650 рублей, то по новым правилам эта сумма составит 5000 рублей. Однако изменения коснутся не всех.
Речь идет только о тех супругах, у который нет несовершеннолетних детей. При этом развод должен происходить по обоюдному согласию или через суд.
Госпошлина на заключение брака останется прежней — 350 рублей.
Ранее стали известны наиболее популярные причины развода жителей Ростовской области.