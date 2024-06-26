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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

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Updated Сегодня, 05:59

Новый жилой район появится на левом берегу Ростова

Ипподром может появиться на левом берегу в Ростове

26 июня 2024, 05:57
Фото: 1MI
Новый жилой район появится на левом берегу Ростова
Новый жилой район построят на левом берегу Ростова, его проект вынесли на общественные обсуждения.

Застраивать на левом берегу собрались участок в 300 гектаров со стороны южного въезда в город между Восточным шоссе и железной дорогой от границы с Батайском до Пойменной. Реализовывать проект будет «Проект-С-23» — дочерняя компания ГК «Самолёт».

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В проекте, вынесенном на общественные обсуждения, говорится, что в новом микрорайоне построят 31 многоэтажку, многоуровневые парковки, три детских сада, школу, больницу. Средняя этажность домов составит 25 этажей, но будет и высотка в 32 этажа.

На территории микрорайона обещают построить парк, культурно-досуговый центр с концертным залом, физкультурно-оздоровительный комплекс, детскую школу искусств, храм и ипподром.

Предполагается, что в новом районе смогут жить больше 18 тысяч человек.

Завершить общественные обсуждения по проекту должны до 12 июля.

Ранее власти рассказали, какие пляжи будут доступны в Ростове-на-Дону.

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