Ипподром может появиться на левом берегу в Ростове

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Застраивать на левом берегу собрались участок в 300 гектаров со стороны южного въезда в город между Восточным шоссе и железной дорогой от границы с Батайском до Пойменной. Реализовывать проект будет «Проект-С-23» — дочерняя компания ГК «Самолёт».
В проекте, вынесенном на общественные обсуждения, говорится, что в новом микрорайоне построят 31 многоэтажку, многоуровневые парковки, три детских сада, школу, больницу. Средняя этажность домов составит 25 этажей, но будет и высотка в 32 этажа.
На территории микрорайона обещают построить парк, культурно-досуговый центр с концертным залом, физкультурно-оздоровительный комплекс, детскую школу искусств, храм и ипподром.
Предполагается, что в новом районе смогут жить больше 18 тысяч человек.
Завершить общественные обсуждения по проекту должны до 12 июля.
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