Ипподром может появиться на левом берегу в Ростове

Застраивать на левом берегу собрались участок в 300 гектаров со стороны южного въезда в город между Восточным шоссе и железной дорогой от границы с Батайском до Пойменной. Реализовывать проект будет «Проект-С-23» — дочерняя компания ГК «Самолёт».