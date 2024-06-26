Коричневый коммунальный гейзер забил на Шаумяна в Ростове

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В Ростове-на-Дону в районе дома 47 по улице Шаумяна прорвало канализационный люк. Вода мощным потоком бьет из-под земли и топит проезжую часть. Очевидцы рассказали, что жижа неимоверно воняет ржавчиной и имеет характерный окрас. Улицу заливает уже не один час.
Отметим, что причины поломки неизвестны. А коммунальных служб на месте не было.
Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающие организации будут получать штрафы некачественное оказание услуг. Так, например, компанию могут оштрафовать за грязную или холодную воду на сумму до 100 тысяч рублей. Новые правила начали действовать уже в июне 2024 года. Подробнее о системе штрафов в материале RostovGazeta.