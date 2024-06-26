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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

В Ростове-на-Дону улицу Шаумяна затопило канализационными водами

Коричневый коммунальный гейзер забил на Шаумяна в Ростове

26 июня 2024, 14:19
Фото: Umsplash / видео rstovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону улицу Шаумяна затопило канализационными водами
В Ростове-на-Дону в центре города прорвало канализационный люк. Улицу Шаумяна топит коричневой вонючей жидкостью, сообщил корреспондент RostovGazeta.

В Ростове-на-Дону в районе дома 47 по улице Шаумяна прорвало канализационный люк. Вода мощным потоком бьет из-под земли и топит проезжую часть. Очевидцы рассказали, что жижа неимоверно воняет ржавчиной и имеет характерный окрас. Улицу заливает уже не один час.

Отметим, что причины поломки неизвестны. А коммунальных служб на месте не было.

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Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающие организации будут получать штрафы некачественное оказание услуг. Так, например, компанию могут оштрафовать за грязную или холодную воду на сумму до 100 тысяч рублей. Новые правила начали действовать уже в июне 2024 года. Подробнее о системе штрафов в материале RostovGazeta.

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