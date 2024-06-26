Коричневый коммунальный гейзер забил на Шаумяна в Ростове

Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающие организации будут получать штрафы некачественное оказание услуг. Так, например, компанию могут оштрафовать за грязную или холодную воду на сумму до 100 тысяч рублей. Новые правила начали действовать уже в июне 2024 года. Подробнее о системе штрафов в материале RostovGazeta.