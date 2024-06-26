На Ростовскую область надвигаются ливни и град

На Ростовскую область надвигается непогода. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. С 15.30 мск 26 июня до вечера 27 июня в донском регионе ожидаются проливные дожди в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром до 20–22 метров в секунду.