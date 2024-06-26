На Ростовскую область надвигаются ливни и град

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
На Ростовскую область надвигается непогода. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. С 15.30 мск 26 июня до вечера 27 июня в донском регионе ожидаются проливные дожди в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром до 20–22 метров в секунду.
Напомним, что необходимо следить за прогнозами погоды и соблюдать правила безопасности во время действия штормового предупреждения. В случае опасности нужно звонить по номеру 112.
Ранее спасатель Белков рассказал о главных опасностях в период непогоды. Летний шторм может привести к страшным последствиям.