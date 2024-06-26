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Published Сегодня, 12:58

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Updated Сегодня, 13:00

На Ростовскую область надвигаются сильные дожди и с градом

На Ростовскую область надвигаются ливни и град

26 июня 2024, 12:58
Фото: 57.mchs.gov.ru / для иллюстрации
На Ростовскую область надвигаются сильные дожди и с градом
Ростовскую область накроют мощные дожди, град и ветер до 22 метров в секунду. Сотрудники МЧС сделали штормовое предупреждение, сообщает региональное ведомство в телеграм-канале.

На Ростовскую область надвигается непогода. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. С 15.30 мск 26 июня до вечера 27 июня в донском регионе ожидаются проливные дожди в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром до 20–22 метров в секунду.

Напомним, что необходимо следить за прогнозами погоды и соблюдать правила безопасности во время действия штормового предупреждения. В случае опасности нужно звонить по номеру 112.

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Ранее спасатель Белков рассказал о главных опасностях в период непогоды. Летний шторм может привести к страшным последствиям.

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