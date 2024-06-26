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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

«Они летают»: зоолог Евсюков предупредил ростовчан о появлении американских тараканов

«Они летают»: зоолог Евсюков предупредил ростовчан о появлении американских тараканов

26 июня 2024, 13:18
Фото: Muhammad Mahdi Karim/cc by 2.0/wikimedia.org
«Они летают»: зоолог Евсюков предупредил ростовчан о появлении американских тараканов

Зоолог предупредил ростовчан о появлении летающих американских тараканов

Американский таракан распространен по всему миру. В Ростовской области он живет уже несколько десятилетий, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Горожане все чаще стали видеть на улицах Ростова огромных американских тараканов. Особенно много их на Пушкинской, замечены они и на Еременко.

«На самом деле, американский таракан родом из Африки. В Америку его привезли в XVII веке, а оттуда он попал в Европу», — отмечает Александр Евсюков.
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Собеседник рассказывает, что американские тараканы живут в канализационных коллекторах. Особенно много их в городском генеральном коллекторе. Зимой наружу они не выходят. Но с наступлением тепла начинают активно расселяться, поднимаясь из канализаций в дома.

«Особенность американских тараканов заключаются в том, что они могут летать. К тому же, они большие по размеру. Длинна американского таракана достигает пяти сантиметров», — резюмирует зоолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие улицы Ростова буквально кишат тараканами и почему.

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