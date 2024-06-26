«Они летают»: зоолог Евсюков предупредил ростовчан о появлении американских тараканов

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Горожане все чаще стали видеть на улицах Ростова огромных американских тараканов. Особенно много их на Пушкинской, замечены они и на Еременко.
«На самом деле, американский таракан родом из Африки. В Америку его привезли в XVII веке, а оттуда он попал в Европу», — отмечает Александр Евсюков.
Собеседник рассказывает, что американские тараканы живут в канализационных коллекторах. Особенно много их в городском генеральном коллекторе. Зимой наружу они не выходят. Но с наступлением тепла начинают активно расселяться, поднимаясь из канализаций в дома.
«Особенность американских тараканов заключаются в том, что они могут летать. К тому же, они большие по размеру. Длинна американского таракана достигает пяти сантиметров», — резюмирует зоолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие улицы Ростова буквально кишат тараканами и почему.