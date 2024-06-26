Опасную лихорадку можно подхватить через пыль на северо-востоке Ростовской области

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Напомним, что Песчанокопский и Целинский районы расширили территории донского края, где выявлены случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ).
Медики рассказывают, что, в основном, это заболевание передается через укус клеща. Однако бывают случаи, когда люди заражаются через пыль, содержащую вирус. Чаще всего это происходит в северо-восточных районах Ростовской области, где развито фермерское хозяйство.
«Если вдруг после посещения этих территорий подскочила температура до 40 градусов, появилась ломота в теле невероятной силы, что трудно шевелиться, или наблюдаются другие признаки интоксикации, то это повод обратиться к врачу. Симптомы КГЛ действительно схожи с симптомами гриппа. Но нужно понимать, что летом практически невозможно заболеть гриппом», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор добавляет, что на третий-четвертый день после первых ярких симптомов температура начинает снижаться. Однако на разных участках кожи появляются геморрагические высыпания. В этот период может возникнуть вторая волна высокой температуры.
«Это заболевание, как правило, не смертельное для здорового человека с хорошим иммунитетом. Однако у людей с хроническими патологиями, с ослабленным иммунитетом, оно может протекать тяжело. И в дальнейшем, с возможными последствиями. Поэтому лучше не ждать, когда болезнь пройдет сама, а обратиться к врачу», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, как самостоятельно удалить клеща с места укуса и что дальше делать.