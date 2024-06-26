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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Странная лихорадка: что должно насторожить после укуса клеща в Ростовской области

Опасную лихорадку можно подхватить через пыль на северо-востоке Ростовской области

26 июня 2024, 10:07
Фото: Unsplash
Странная лихорадка: что должно насторожить после укуса клеща в Ростовской области

В поликлинике Ростова рассказали, что должно насторожить после укуса клеща

Появление высокой температуры, лихорадки, головной и мышечных болей невероятной силы после поездки в северо-восточные районы Ростовской области должны насторожить. Так может проявляться Крымская геморрагическая лихорадка, сообщили RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что Песчанокопский и Целинский районы расширили территории донского края, где выявлены случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ).

Медики рассказывают, что, в основном, это заболевание передается через укус клеща. Однако бывают случаи, когда люди заражаются через пыль, содержащую вирус. Чаще всего это происходит в северо-восточных районах Ростовской области, где развито фермерское хозяйство.

«Если вдруг после посещения этих территорий подскочила температура до 40 градусов, появилась ломота в теле невероятной силы, что трудно шевелиться, или наблюдаются другие признаки интоксикации, то это повод обратиться к врачу. Симптомы КГЛ действительно схожи с симптомами гриппа. Но нужно понимать, что летом практически невозможно заболеть гриппом», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
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Медики рассказывают, что, в основном, это заболевание передается через укус клеща.Медики рассказывают, что, в основном, это заболевание передается через укус клеща.
Медики рассказывают, что, в основном, это заболевание передается через укус клеща.
Фото: Unsplash

Доктор добавляет, что на третий-четвертый день после первых ярких симптомов температура начинает снижаться. Однако на разных участках кожи появляются геморрагические высыпания. В этот период может возникнуть вторая волна высокой температуры.

«Это заболевание, как правило, не смертельное для здорового человека с хорошим иммунитетом. Однако у людей с хроническими патологиями, с ослабленным иммунитетом, оно может протекать тяжело. И в дальнейшем, с возможными последствиями. Поэтому лучше не ждать, когда болезнь пройдет сама, а обратиться к врачу», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, как самостоятельно удалить клеща с места укуса и что дальше делать.

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