От «коз» до рэпа: россияне поделились мнением о современных рок-музыкантах

Результаты показали, что 77% участников опроса ассоциируют рокера с мужчиной, и 59% полагают, что ему от 30 до 40 лет. Исполнители и поклонники рока — это серьезные, суровые личности. Так считают 54% опрошенных. 28% утверждают, что типичных рокеров чаще всего можно встретить в Санкт-Петербурге, а 22% — в Екатеринбурге. По 7% респондентов назвали Москву и Новосибирск столицами русского рока.