От «коз» до рэпа: россияне поделились мнением о современных рок-музыкантах

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Приложение для артистов СТУДИО от HiFi-стриминга «Звук» вместе с организаторами шоу тысячи музыкантов МЕГАРОК провели исследование и определили портрет современного рокера, пишет rosbalt.ru.
Результаты показали, что 77% участников опроса ассоциируют рокера с мужчиной, и 59% полагают, что ему от 30 до 40 лет. Исполнители и поклонники рока — это серьезные, суровые личности. Так считают 54% опрошенных. 28% утверждают, что типичных рокеров чаще всего можно встретить в Санкт-Петербурге, а 22% — в Екатеринбурге. По 7% респондентов назвали Москву и Новосибирск столицами русского рока.
Исследование представлений о внешности типичного рок-музыканта показало, что чаще всего такие артисты предпочитают длинные волосы (32% опрошенных), носят цепи, кожаные костюмы (30%) и имеют татуировки (29%). Популярный жест среди представителей современного рока — «коза» (25% опрошенных). Кроме того, они играют на гитаре (22%) и не выносят рэп (19%). Среди популярных направлений рок-музыки респонденты отметили панк-рок (17%) и фолк-рок (12%), в то время как софт-рок (4%) и блюз (2%) считаются наименее популярными видами этого жанра.
Интересен тот факт, что только небольшая часть россиян (7,3%) считает рок агрессивным жанром, а для 16,2% он является музыкой для души.
Исследователи отмечают, что современные рок-музыканты не соответствуют существующим о них представлениям. Анализ анкет 2967 участников кастинга шоу тысячи музыкантов показал, что типичный рокер — это взрослый мужчина, проживающий в крупном городе, например, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Средний возраст таких музыкантов составляет около тридцати семи лет. Они увлекаются футболом, техникой, авто- и мотоспортом, гаджетами, а также интересуются спортом, путешествиями, художественными фильмами и компьютерными играми.
Современные любители рок-музыки не ограничиваются прослушиванием только классического рока. Они слушают песни поп-групп и рэперов и вовсе не испытывают ненависти к рэпу. Например, 68% участников исследования слушают не только рок, но и рэп.