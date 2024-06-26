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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

«Отказов не поступало»: ростовчане не отказываются от отдыха в Дагестане

«Отказов не поступало»: ростовчане не отказываются от отдыха в Дагестане

26 июня 2024, 13:37
Фото: Плешков/cc by sa 4.0/wikimedia.org
«Отказов не поступало»: ростовчане не отказываются от отдыха в Дагестане

Ростовчане массово поедут в Дагестан на отдых, несмотря на произошедший теракт

Директор ростовского турагентства Максим Гурин сообщил RostovGazeta, что никаких отказов от купивших туры на отдых в Дагестан не поступает.

Напомним, что на фоне произошедших страшных событий в Дагестане, в сети разгораются дискуссии. Многие туристы теперь опасаются ехать туда на отдых. Люди делятся мнением, что на фоне произошедшего спокойно отдохнуть уже не получится.

Тем не менее, директор ростовского турагентства уточняет, что отказов от тех, кто ранее приобрел тур в Дагестан, не поступало.

«На ближайшие даты заезда все, кто хочет аннулировать свои туры, это можно сделать, как и сдать билеты в Крым», — отмечает Максим Гурин.
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Собеседник добавляет, что туры в Дагестан продаются, и желающие могут отправиться туда на отдых.

Ранее RostovGazeta выясняла, где и как бюджетно ростовчанам отдохнуть летом.

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