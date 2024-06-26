«Отказов не поступало»: ростовчане не отказываются от отдыха в Дагестане

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Напомним, что на фоне произошедших страшных событий в Дагестане, в сети разгораются дискуссии. Многие туристы теперь опасаются ехать туда на отдых. Люди делятся мнением, что на фоне произошедшего спокойно отдохнуть уже не получится.
Тем не менее, директор ростовского турагентства уточняет, что отказов от тех, кто ранее приобрел тур в Дагестан, не поступало.
«На ближайшие даты заезда все, кто хочет аннулировать свои туры, это можно сделать, как и сдать билеты в Крым», — отмечает Максим Гурин.
Собеседник добавляет, что туры в Дагестан продаются, и желающие могут отправиться туда на отдых.
Ранее RostovGazeta выясняла, где и как бюджетно ростовчанам отдохнуть летом.