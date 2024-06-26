«Переносчики болезней»: чем опасны летающие американские тараканы в Ростове

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Напомним, что на улицах города ростовчане все стали часто видеть американских тараканов. Это большие насекомые, длина которых достигает 5-и сантиметров. К тому же, американские тараканы могут летать.
«По сути, эти тараканы такие же, как и обычные, рыжие. Однако нужно понимать, что все тараканы и мухи способны чисто механически на лапах переносить яйца гельминтов, возбудителей бактериальных или грибковых заболеваний. То есть походят где-то по мусору, а потом пробегут по еде», — отмечает Александр Евсюков.
Тем не менее избавиться от этих нежданных гостей в доме, по словам эксперта, совсем не сложно. Несмотря на то, что американские тараканы большие и летают, они тоже боятся обычных действующих средств от обычных тараканов.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчан ужаснул кишащий тараканами банкомат на Ленина.