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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

«Переносчики болезней»: чем опасны летающие американские тараканы в Ростове

«Переносчики болезней»: чем опасны летающие американские тараканы в Ростове

26 июня 2024, 13:48
Фото: wikimedia.org
«Переносчики болезней»: чем опасны летающие американские тараканы в Ростове

Зоолог рассказал о нашествии летающих американских тараканов в Ростове

Опасность американских тараканов, как и других их сородичей, заключается в том, что они механически могут переносить заболевания. Но это, в принципе, особенность всех тараканов и мух, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что на улицах города ростовчане все стали часто видеть американских тараканов. Это большие насекомые, длина которых достигает 5-и сантиметров. К тому же, американские тараканы могут летать.

«По сути, эти тараканы такие же, как и обычные, рыжие. Однако нужно понимать, что все тараканы и мухи способны чисто механически на лапах переносить яйца гельминтов, возбудителей бактериальных или грибковых заболеваний. То есть походят где-то по мусору, а потом пробегут по еде», — отмечает Александр Евсюков.
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Тем не менее избавиться от этих нежданных гостей в доме, по словам эксперта, совсем не сложно. Несмотря на то, что американские тараканы большие и летают, они тоже боятся обычных действующих средств от обычных тараканов.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчан ужаснул кишащий тараканами банкомат на Ленина.

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