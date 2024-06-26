Подросток перевернулся на мотоцикле и попал под колеса авто в Ростовской области

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Поздним вечером 25 июня в Новочеркасске 16-летний юноша наа мотоцикле «Ямаха» двигался по улице Гагарина. Парень не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся. Водителя отбросило на встречную полосу движения, где его переехал автомобиль Lada Largus.
От полученных травм подросток скончался на месте.
Расследованием происшествия занялись правоохранительные органы.
Ранее в Ростове-на-Дону иномарка сбила 8-летнего школьника на Сельмаше. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок выжил и сейчас находится в больнице.