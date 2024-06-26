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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Подросток перевернулся на мотоцикле и попал под колеса авто в Ростовской области

Подросток перевернулся на мотоцикле и попал под колеса авто в Ростовской области

26 июня 2024, 05:58
Фото: ГИБДД Ростовской области
Подросток перевернулся на мотоцикле и попал под колеса авто в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло в Новочеркасске, подробностями поделились в управлении ГИБДД Ростовской области.

Поздним вечером 25 июня в Новочеркасске 16-летний юноша наа мотоцикле «Ямаха» двигался по улице Гагарина. Парень не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся. Водителя отбросило на встречную полосу движения, где его переехал автомобиль Lada Largus.

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От полученных травм подросток скончался на месте.

Расследованием происшествия занялись правоохранительные органы.

Ранее в Ростове-на-Дону иномарка сбила 8-летнего школьника на Сельмаше. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок выжил и сейчас находится в больнице.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#ДТП в Ростовской области#Смертельное ДТП в Ростовской области#Происшествия
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