Политолог призвал проверить спортклубы ММА Ростова после теракта в Дагестане

СМИ сообщают, что после теракта в Дагестане проверят спортивные секции, где готовили бойцов ММА на участие в них радикалов и «спящих» террористических ячеек. Появилась информация, что один из террористов, напавших на полицейских в Дагестане, тренировался в одной из спортивных школ республики.