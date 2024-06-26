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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Политолог призвал проверить спортклубы ММА Ростова после теракта в Дагестане

Политолог призвал проверить спортклубы ММА Ростова после теракта в Дагестане

26 июня 2024, 11:38
Фото: Unsplash
Политолог призвал проверить спортклубы ММА Ростова после теракта в Дагестане
Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что в рамках определенных мероприятий, если будет поставлена задача и начнутся проверки в Дагестане, то проверять спортивные секции ММА будут везде, в том числе и в Ростове.

СМИ сообщают, что после теракта в Дагестане проверят спортивные секции, где готовили бойцов ММА на участие в них радикалов и «спящих» террористических ячеек. Появилась информация, что один из террористов, напавших на полицейских в Дагестане, тренировался в одной из спортивных школ республики.

«Ростов — многонациональный город. Есть клубы, где тренируются преимущественно ребята из республик Северного Кавказа. Я бы такие клубы проверил, выяснив, какие у бойцов смешанных единоборств кумиры, какие проповедники, кого они слушают», — отмечает Евгений Михайлов.
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По словам эксперта, ММА — это жесткий контактный вид спорта, который уже давно вызывает много вопросов.

«На фоне событий в Дагестане отмечу, что в Ростовской области силовики работают серьезно. Вовремя проводят беседы, вовремя упреждают, работают на опережение», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что один из террористов, участвовавших в захвате заложников в СИЗО Ростова, пришел в себя после трепанации черепа.

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