Политолог призвал проверить спортклубы ММА Ростова после теракта в Дагестане

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
СМИ сообщают, что после теракта в Дагестане проверят спортивные секции, где готовили бойцов ММА на участие в них радикалов и «спящих» террористических ячеек. Появилась информация, что один из террористов, напавших на полицейских в Дагестане, тренировался в одной из спортивных школ республики.
«Ростов — многонациональный город. Есть клубы, где тренируются преимущественно ребята из республик Северного Кавказа. Я бы такие клубы проверил, выяснив, какие у бойцов смешанных единоборств кумиры, какие проповедники, кого они слушают», — отмечает Евгений Михайлов.
По словам эксперта, ММА — это жесткий контактный вид спорта, который уже давно вызывает много вопросов.
«На фоне событий в Дагестане отмечу, что в Ростовской области силовики работают серьезно. Вовремя проводят беседы, вовремя упреждают, работают на опережение», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что один из террористов, участвовавших в захвате заложников в СИЗО Ростова, пришел в себя после трепанации черепа.