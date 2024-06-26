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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

От машин ничего не осталось: два водителя погибли в столкновении в Ростовской области

Появились кадры страшной ночной аварии в Ростовской области, где погибли два человека

26 июня 2024, 09:33
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
От машин ничего не осталось: два водителя погибли в столкновении в Ростовской области

Два водителя погибли в лобовом столкновении в Ростовской области

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 25 июня в Ростовской области, подробностями поделились в управлении ГИБДД по региону.

На трассе «Шахты — Раздорская» водитель Toyota Yaris, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Niva. Удар машин был настолько сильным, что от лобовых частей транспортных средств осталась буквально груда металла.

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От машин ничего не осталось: два водителя погибли в столкновении в Ростовской области
Видео: ГИБДД России по Ростовской области

Оба водителя скончались на месте происшествия.

Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.

Ранее пожилая женщина пострадала в столкновении двух элитных иномарок в Ростовской области. ДТП произошло на трассе «М-4 — Ольгинская — Верхнеподпольный» 25 июня.

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