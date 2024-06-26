Появились кадры страшной ночной аварии в Ростовской области, где погибли два человека

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
На трассе «Шахты — Раздорская» водитель Toyota Yaris, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Niva. Удар машин был настолько сильным, что от лобовых частей транспортных средств осталась буквально груда металла.
Оба водителя скончались на месте происшествия.
Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.
Ранее пожилая женщина пострадала в столкновении двух элитных иномарок в Ростовской области. ДТП произошло на трассе «М-4 — Ольгинская — Верхнеподпольный» 25 июня.