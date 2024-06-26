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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Появилось видео пожара в Семикаракорске после взрыва бытового газа

Появилось видео пожара в Семикаракорске, где дома полыхают после взрыва

26 июня 2024, 15:16
Фото: 14.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Появилось видео пожара в Семикаракорске после взрыва бытового газа
В Ростовской области горят три дома. Пожар начался после взрыва баллонного бытового газа, сообщает региональное МЧС России.

В Семикаракорске Ростовской области в частном доме взорвался бытовой баллонный газ. Пожар произошел по адресу улица Крупской, 18. Огонь перекинулся на два соседних дома. В данный момент спасены три человека, один из них доставлен с ожогами в больницу. На кадрах видно, что один из домов почти полностью сгорел. У других же преимущественно полыхает крыша.

Тушением занимаются 28 человек и 9 единиц техники. Огонь охватил 200 квадратных метров. Угрозы дальнейшего распространения нет. О других пострадавших ничего неизвестно.

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Появилось видео пожара в Семикаракорске после взрыва бытового газа
Видео: 14.mchs.gov.ru / для иллюстрации

Ранее пожар в поле затруднил движение автомобилей на трассе «Ростов — Таганрог».

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