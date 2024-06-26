Появилось видео пожара в Семикаракорске, где дома полыхают после взрыва

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В Семикаракорске Ростовской области в частном доме взорвался бытовой баллонный газ. Пожар произошел по адресу улица Крупской, 18. Огонь перекинулся на два соседних дома. В данный момент спасены три человека, один из них доставлен с ожогами в больницу. На кадрах видно, что один из домов почти полностью сгорел. У других же преимущественно полыхает крыша.
Тушением занимаются 28 человек и 9 единиц техники. Огонь охватил 200 квадратных метров. Угрозы дальнейшего распространения нет. О других пострадавших ничего неизвестно.