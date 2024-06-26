Появилось видео пожара в Семикаракорске, где дома полыхают после взрыва

В Семикаракорске Ростовской области в частном доме взорвался бытовой баллонный газ. Пожар произошел по адресу улица Крупской, 18. Огонь перекинулся на два соседних дома. В данный момент спасены три человека, один из них доставлен с ожогами в больницу. На кадрах видно, что один из домов почти полностью сгорел. У других же преимущественно полыхает крыша.