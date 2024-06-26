Появилось видео страшного ДТП на трассе М-4 «Дон» с участием фуры и автобуса

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Вечером 26 июня на трассе М-4 «Дон» произошла авария. Автобус ехал из Волгодонска в Москву. Предварительно, на 897-м километре дороги пассажирский автобус влетел в фуру. После удара его отбросило на отбойник.
На кадрах видно, что передняя часть междугороднего транспорта полностью разбита. На месте ДТП уже находится полиция, скорая помощь и пожарные.
Некоторым пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь. По меньшей мере три человека получили ушибы и ссадины.
Отметим, что официальной информации от сотрудников УГИБДД не поступало.
До этого на видео попало другое дорожно-транспортное происшествие. В Таганроге водитель отечественного автомобиля на полной скорости снес школьницу на пешеходном переходе.