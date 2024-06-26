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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Появилось видео страшного ДТП на трассе М-4 «Дон» с участием фуры и автобуса

Появилось видео страшного ДТП на трассе М-4 «Дон» с участием фуры и автобуса

26 июня 2024, 16:26
Фото: 1MI
Появилось видео страшного ДТП на трассе М-4 «Дон» с участием фуры и автобуса
В Ростовской области междугородний автобус врезался в грузовую фуру. В результате ДТП пострадали пассажиры транспорта, сообщает Don Mash.

Вечером 26 июня на трассе М-4 «Дон» произошла авария. Автобус ехал из Волгодонска в Москву. Предварительно, на 897-м километре дороги пассажирский автобус влетел в фуру. После удара его отбросило на отбойник.

На кадрах видно, что передняя часть междугороднего транспорта полностью разбита. На месте ДТП уже находится полиция, скорая помощь и пожарные.

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Некоторым пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь. По меньшей мере три человека получили ушибы и ссадины.

Отметим, что официальной информации от сотрудников УГИБДД не поступало.

До этого на видео попало другое дорожно-транспортное происшествие. В Таганроге водитель отечественного автомобиля на полной скорости снес школьницу на пешеходном переходе.

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