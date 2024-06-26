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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась 15-километровая пробка

Пробка на 15 километров выросла на трассе М-4 «Дон» из-за ДТП с автобусом

26 июня 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась 15-километровая пробка
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась огромная пробка. Движение парализовало из-за ДТП, сообщает Don Mash.

Примерно на 897-м километре автодороги М-4 «Дон» рядом с поселком Глубокий образовалась длинная пробка. Машины растянулись по трассе на 15 километров. Временно проезд почти невозможен по двум правым полосам дороги.

Пробка возникла из-за ДТП. Пассажирский автобус врезался в грузовую фуру. Также к месту аварии съехались полицейские, сотрудники скорой помощи и пожарные.

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Водителям рекомендуется планировать поездки с учетом обстановки на дорогах.

Отменим, что официальной информации о ДТП не было.

До этого водители стояли в пробке на трассе от Ростова до Таганрога. Затор образовался из-за пожара в полях. Спасатели перегородили дорогу.

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