Пробка на 15 километров выросла на трассе М-4 «Дон» из-за ДТП с автобусом

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Примерно на 897-м километре автодороги М-4 «Дон» рядом с поселком Глубокий образовалась длинная пробка. Машины растянулись по трассе на 15 километров. Временно проезд почти невозможен по двум правым полосам дороги.
Пробка возникла из-за ДТП. Пассажирский автобус врезался в грузовую фуру. Также к месту аварии съехались полицейские, сотрудники скорой помощи и пожарные.
Водителям рекомендуется планировать поездки с учетом обстановки на дорогах.
Отменим, что официальной информации о ДТП не было.
До этого водители стояли в пробке на трассе от Ростова до Таганрога. Затор образовался из-за пожара в полях. Спасатели перегородили дорогу.