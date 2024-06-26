Пожар в поле парализовал движение машин на трассе «Ростов — Таганрог»

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Огонь охватил поля примерно рядом с 1295-м километров трассы «Ростов — Таганрог», недалеко от поселка Вареновка. На место происшествия выехали экстренные службы.
Из-за работы спасателей на трассе стала собираться пробка. Ее длина уже превысила три километра. Водителям рекомендуют искать альтернативные пути движения.
В управлении МЧС по Ростовской области подробностями тушения пожара пока не делились.
Информация уточняется.
Ранее огонь охватил могилы на кладбище в Ростовской области. Пламя вспыхнуло из-за разбросанных на сухой траве стеклянных бутылок.