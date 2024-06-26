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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Пробка собралась в Ростовской области из-за пожара в поле

Пожар в поле парализовал движение машин на трассе «Ростов — Таганрог»

26 июня 2024, 10:08
Фото: 74.mchs.gov.ru
Пробка собралась в Ростовской области из-за пожара в поле

Пробка собралась в Ростовской области из-за пожара в поле

Пожар вспыхнул в поле рядом с трассой «Ростов — Таганрог», сообщают в социальных сетях очевидцы.

Огонь охватил поля примерно рядом с 1295-м километров трассы «Ростов — Таганрог», недалеко от поселка Вареновка. На место происшествия выехали экстренные службы.

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Из-за работы спасателей на трассе стала собираться пробка. Ее длина уже превысила три километра. Водителям рекомендуют искать альтернативные пути движения.

В управлении МЧС по Ростовской области подробностями тушения пожара пока не делились.

Информация уточняется.

Ранее огонь охватил могилы на кладбище в Ростовской области. Пламя вспыхнуло из-за разбросанных на сухой траве стеклянных бутылок.

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