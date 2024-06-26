Рыбак назвал места в Ростове, где можно получить умопомрачительный улов

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Летняя рыбалка — мечта любого почитателя охоты с удочкой. Но далеко не у всех есть возможность надолго отлучаться из города. Специально для горожан-любителей рыбалки, Николай Чигрунов составил список из пяти самых «клевых» мест в городе.
«Однозначно, каждый хоть раз обязан порыбачить на набережной. Здесь можно поймать гибрида, сазана. Самое лучшее место для лета — в районе свай Ворошиловского моста. Он отбрасывает тень на Дон и вот в этой тени рыба отдыхает от жары», — советует эксперт.
Николай Чигрунов также рекомендует порыбачить на левом берегу Дона. Устроиться с удочкой там можно как и просто вдоль реки, так и на частных прудиках.
«Отлично клюет на Зеленом острове, особенно на диких пляжах, где есть заводи», — добавляет рыбак.
Озерную рыбалку Николай Чигрунов рекомендует попробовать на Можайских прудах, где водится все тот же лещ и сазан.
«Еще одно хорошее место в черте города — Утиный пруд. Он платный, зато клев обеспечен», — завершает список лучших мест для рыбалки в Ростове Николай.
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