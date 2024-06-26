Рыбак назвал места в Ростове, где можно получить умопомрачительный улов

«Однозначно, каждый хоть раз обязан порыбачить на набережной. Здесь можно поймать гибрида, сазана. Самое лучшее место для лета — в районе свай Ворошиловского моста. Он отбрасывает тень на Дон и вот в этой тени рыба отдыхает от жары», — советует эксперт.