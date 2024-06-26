Стала известна погода в Ростове на весь июль

На середину июля придется пик жары. Осадки в Ростове прекратятся. Температура воздуха днем будет доходить до +35 градусов. Средние значения на столбиках термометров днем составят +32 — +33 градуса. Вечером они зафиксируются на отметке в +24 — +27 градусов. Скорость ветра не превысит десяти метров в секунду. Также велик риск повышения УФ-излучения до опасных отметок.