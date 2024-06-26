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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Стала известна погода в Ростове на весь июль

Стала известна погода в Ростове на весь июль

26 июня 2024, 10:42
Фото: rostovgazeta.ru
Стала известна погода в Ростове на весь июль

Дожди с грозами и жару свыше +35 градусов прогнозируют в Ростове в июле

Начало июля выдастся в Ростове дождливым и холодным, следует из прогнозов синоптиков.

В первую декаду июля в Ростов придет небольшое похолодание. В городе ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра в дни непогоды может достигнуть 17 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в начале месяца составит +26 — +28 градусов. Вечером возможно похолодание до +20 — +23 градусов.

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На середину июля придется пик жары. Осадки в Ростове прекратятся. Температура воздуха днем будет доходить до +35 градусов. Средние значения на столбиках термометров днем составят +32 — +33 градуса. Вечером они зафиксируются на отметке в +24 — +27 градусов. Скорость ветра не превысит десяти метров в секунду. Также велик риск повышения УФ-излучения до опасных отметок.

Третья декада месяца принесет в Ростов переменчивую погоду. Средние значения температуры составят +29 — +30 градусов днем и +25 — +27 градусов вечером. Небо будет облачным. Возможны небольшие осадки. Ближе к концу июля установится жара.

Ранее сообщалось, что засуха в Ростовской области угрожает 75% территорий.

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