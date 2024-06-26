Стала известна погода в Ростове на весь июль

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В первую декаду июля в Ростов придет небольшое похолодание. В городе ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра в дни непогоды может достигнуть 17 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в начале месяца составит +26 — +28 градусов. Вечером возможно похолодание до +20 — +23 градусов.
На середину июля придется пик жары. Осадки в Ростове прекратятся. Температура воздуха днем будет доходить до +35 градусов. Средние значения на столбиках термометров днем составят +32 — +33 градуса. Вечером они зафиксируются на отметке в +24 — +27 градусов. Скорость ветра не превысит десяти метров в секунду. Также велик риск повышения УФ-излучения до опасных отметок.
Третья декада месяца принесет в Ростов переменчивую погоду. Средние значения температуры составят +29 — +30 градусов днем и +25 — +27 градусов вечером. Небо будет облачным. Возможны небольшие осадки. Ближе к концу июля установится жара.
Ранее сообщалось, что засуха в Ростовской области угрожает 75% территорий.