Стало известно, как изменится климат в Ростове через 60 лет

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Синоптики спрогнозировали климатические условия в Ростове-на-Дону через 60 лет. Согласно данным сервиса, в донской столице ожидается потепление. В 2080 году нормальная температура лета будет выше на 7,4 градуса Цельсия. При этом воздух будет суше на 16,3%.
Отметим, что зима также станет теплее. В среднем температура увеличится на 5,4 градуса Цельсия. Уровень влажности поднимется на 6%.
Ранее метеорологи рассказали, какую погоду ожидать ростовчанам в июле 2024 года.
До этого рыбак из Ростова рассказал, как летом поймать больше рыбы в Дону. Подробнее о том, что делать, если рыба не клюет в жаркую погоду в материале RostovGazeta.