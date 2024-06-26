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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Ростове-на-Дону летом станет жарче на 7 градусов

Стало известно, как изменится климат в Ростове через 60 лет

26 июня 2024, 12:18
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону летом станет жарче на 7 градусов

Через 60 лет летом в Ростове будет жарче на 7 градусов

В Ростове-на-Дону лето станет намного жарче. Температура поднимется минимум на 5 градусов, следует из данных на сервисе, созданном профессором Мэттом Фитцпатриком в центре изучения окружающей среды в университете Мэриленд.

Синоптики спрогнозировали климатические условия в Ростове-на-Дону через 60 лет. Согласно данным сервиса, в донской столице ожидается потепление. В 2080 году нормальная температура лета будет выше на 7,4 градуса Цельсия. При этом воздух будет суше на 16,3%.

Отметим, что зима также станет теплее. В среднем температура увеличится на 5,4 градуса Цельсия. Уровень влажности поднимется на 6%.

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Ранее метеорологи рассказали, какую погоду ожидать ростовчанам в июле 2024 года.

До этого рыбак из Ростова рассказал, как летом поймать больше рыбы в Дону. Подробнее о том, что делать, если рыба не клюет в жаркую погоду в материале RostovGazeta.

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