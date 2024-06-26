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Posted Вчера, 21:48

Published Вчера, 21:48

Modified Вчера, 21:50

Updated Вчера, 21:50

«Так страшно! Я проснулась!»: звук взрыва переполошил жителей Шахт ночью

«Так страшно! Я проснулась!»: звук взрыва переполошил жителей Шахт ночью

25 июня 2024, 21:48
Фото: Изображение Шедеврум
«Так страшно! Я проснулась!»: звук взрыва переполошил жителей Шахт ночью
Жителей города Шахты разбудил громкий грохот, похожий на взрыв, за полчаса до полуночи, видео с камер наблюдения появились в соцсети.

Громкий звук, отчетливо напоминающий взрыв, раздался в Шахтах около 23.30 мск 25 июня. На видео с камер наблюдения слышно, как в ночной тишине появляется резкий раскат грохота. Что именно стало причиной звука, неизвестно. Официальных заявлений от властей не поступало.

Однако местные жители усомнились в том, что это был звук работы ПВО, слишком отрывистым и тихим он им показался. Они предположили, что кто-то взорвал петарду или лопнуло колесо.

«Так страшно! Я проснулась!»: звук взрыва переполошил жителей Шахт ночью
Видео: Изображение Шедеврум
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Но были и те, кого грохот сильно испугал: «Я это слышала. Так страшно, я даже проснулась», — написала жительница Шахт.

Кроме того, пользователи из Ростова сообщили об аналогичных хлопках на Западном и в районе Сельмаша.

Ранее Украина пыталась атаковать Ростовскую область малоразмерный воздушным шаром.

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