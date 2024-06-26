«Так страшно! Я проснулась!»: звук взрыва переполошил жителей Шахт ночью

Posted Вчера, 21:48
Published Вчера, 21:48
Modified Вчера, 21:50
Updated Вчера, 21:50
Громкий звук, отчетливо напоминающий взрыв, раздался в Шахтах около 23.30 мск 25 июня. На видео с камер наблюдения слышно, как в ночной тишине появляется резкий раскат грохота. Что именно стало причиной звука, неизвестно. Официальных заявлений от властей не поступало.
Однако местные жители усомнились в том, что это был звук работы ПВО, слишком отрывистым и тихим он им показался. Они предположили, что кто-то взорвал петарду или лопнуло колесо.
Но были и те, кого грохот сильно испугал: «Я это слышала. Так страшно, я даже проснулась», — написала жительница Шахт.
Кроме того, пользователи из Ростова сообщили об аналогичных хлопках на Западном и в районе Сельмаша.
Ранее Украина пыталась атаковать Ростовскую область малоразмерный воздушным шаром.