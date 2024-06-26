Участники СВОв Ростовской области массово становятся целью мошенников

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По словам Леонтьевой, кибермошенники стали охотиться за единовременными выплатами для военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине. Преступники связываются с самим военным либо с его родственниками и рассказывают, что выплату удерживают из денежного довольствия бойца. Причины для этого они выдумывают самые разные.
«Причиной удержания средств они называют либо дисциплинарное взыскание, либо какие-то нарушения в зоне проведения СВО. И для большей убедительности направляют копию выписки из якобы приказа департамента финансового обеспечения Минобороны», — рассказывает Леонтьева.
Мошенники предлагают родственникам военного избежать удержания единовременной выплаты путем быстрого перечисления денег на «безопасный» счет.
«После того, как люди перечисляют средства, все общение с ними прекращается. Мошенники вместе с деньгами исчезают», — заключает Леонтьева.
Ранее сообщалось, что полиция привлекает психологов для борьбы с кибермошенниками в Ростовской области.