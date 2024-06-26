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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Мошенники в Ростовской области крадут у военных единовременные выплаты

Участники СВОв Ростовской области массово становятся целью мошенников

26 июня 2024, 07:12
Фото: Hivint/cc by 2.0/flickr.com
Мошенники в Ростовской области крадут у военных единовременные выплаты
Военнослужащие и их родственники становятся жертвами телефонных мошенников, рассказала управляющий отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева.

По словам Леонтьевой, кибермошенники стали охотиться за единовременными выплатами для военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине. Преступники связываются с самим военным либо с его родственниками и рассказывают, что выплату удерживают из денежного довольствия бойца. Причины для этого они выдумывают самые разные.

«Причиной удержания средств они называют либо дисциплинарное взыскание, либо какие-то нарушения в зоне проведения СВО. И для большей убедительности направляют копию выписки из якобы приказа департамента финансового обеспечения Минобороны», — рассказывает Леонтьева.

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Фото: rostovgazeta.ru

Мошенники предлагают родственникам военного избежать удержания единовременной выплаты путем быстрого перечисления денег на «безопасный» счет.

«После того, как люди перечисляют средства, все общение с ними прекращается. Мошенники вместе с деньгами исчезают», — заключает Леонтьева.

Ранее сообщалось, что полиция привлекает психологов для борьбы с кибермошенниками в Ростовской области.

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