Участники СВОв Ростовской области массово становятся целью мошенников

По словам Леонтьевой, кибермошенники стали охотиться за единовременными выплатами для военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине. Преступники связываются с самим военным либо с его родственниками и рассказывают, что выплату удерживают из денежного довольствия бойца. Причины для этого они выдумывают самые разные.