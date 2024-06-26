В РФ запустили проект по производству мебели из вторсырья методом 3D-печати

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
На открытии мини-завода компании TrashBack присутствовал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он напомнил, что импортозамещение является одним из важнейших направлений работы РЭО. По словам Буцаева, с начала реформы доля отечественного оборудования в отрасли уже выросла до более чем 90%.Об этом сообщает NewsNN.
Он также подчеркнул, что основным сырьем для производства мебели на новом заводе станет древесно-полимерный композит, что можно считать уникальным решением для России. ДПК известен как смесь отходов древесного производства (древесной муки) и переработанного полиэтилена, или ПЭТа. По своим характеристикам она напоминает дерево. Ранее никто в России не занимался подобным. Глава РЭО заявил, что компания будет внимательно следить за развитием этого проекта, так как создание производства приближает страну к формированию экономики замкнутого цикла.
До недавнего времени производство ДПК имелось только в Нидерландах.
Генеральный директор TrashBack Алексей Маслов отметил, что производство ДПК методом 3D-печати для нашей страны является инновационным и перспективным направлением. ДПК годится для изготовления мебели, предметов интерьера, уличной мебели, а в будущем даже дома. Поскольку ДПК на 70% состоит из древесной муки, он ощущается и пахнет как дерево, добавил Маслов.
Во время официального визита глава РЭО прошел по цехам, где идет выпуск изделий на крупноформатных FGF-принтерах, а также побывал в цеху по переработке вторичных материалов.
В настоящее время деятельность компании связана с печатью изделий из гранул переработанного полистирола, включая предметы интерьера и мебель: вазы, подставки, тумбочки, стулья, осветительные приборы и другие. Кроме того, TrashBack предлагает предметы из переработанного полистирола для уличного дизайна: фонари, урны и лавочки.