В РФ запустили проект по производству мебели из вторсырья методом 3D-печати

Он также подчеркнул, что основным сырьем для производства мебели на новом заводе станет древесно-полимерный композит, что можно считать уникальным решением для России. ДПК известен как смесь отходов древесного производства (древесной муки) и переработанного полиэтилена, или ПЭТа. По своим характеристикам она напоминает дерево. Ранее никто в России не занимался подобным. Глава РЭО заявил, что компания будет внимательно следить за развитием этого проекта, так как создание производства приближает страну к формированию экономики замкнутого цикла.