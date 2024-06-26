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В РФ запустили проект по производству мебели из вторсырья методом 3D-печати

В РФ запустили проект по производству мебели из вторсырья методом 3D-печати

26 июня 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney
В России запущен первый завод, который изготавливает продукцию из переработанного пластика и древесно-полимерного композита (ДПК) с использованием 3D-печати. На этом предприятии будут производить предметы интерьера, мебель, а также сами FGF (гранульные) 3D-принтеры для печати из ДПК.

На открытии мини-завода компании TrashBack присутствовал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он напомнил, что импортозамещение является одним из важнейших направлений работы РЭО. По словам Буцаева, с начала реформы доля отечественного оборудования в отрасли уже выросла до более чем 90%.Об этом сообщает NewsNN.

Он также подчеркнул, что основным сырьем для производства мебели на новом заводе станет древесно-полимерный композит, что можно считать уникальным решением для России. ДПК известен как смесь отходов древесного производства (древесной муки) и переработанного полиэтилена, или ПЭТа. По своим характеристикам она напоминает дерево. Ранее никто в России не занимался подобным. Глава РЭО заявил, что компания будет внимательно следить за развитием этого проекта, так как создание производства приближает страну к формированию экономики замкнутого цикла.

До недавнего времени производство ДПК имелось только в Нидерландах.

Генеральный директор TrashBack Алексей Маслов отметил, что производство ДПК методом 3D-печати для нашей страны является инновационным и перспективным направлением. ДПК годится для изготовления мебели, предметов интерьера, уличной мебели, а в будущем даже дома. Поскольку ДПК на 70% состоит из древесной муки, он ощущается и пахнет как дерево, добавил Маслов.

Во время официального визита глава РЭО прошел по цехам, где идет выпуск изделий на крупноформатных FGF-принтерах, а также побывал в цеху по переработке вторичных материалов.

В настоящее время деятельность компании связана с печатью изделий из гранул переработанного полистирола, включая предметы интерьера и мебель: вазы, подставки, тумбочки, стулья, осветительные приборы и другие. Кроме того, TrashBack предлагает предметы из переработанного полистирола для уличного дизайна: фонари, урны и лавочки.

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