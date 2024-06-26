В Ростове кладбища переводят в онлайн, пока над городом парят попугаи

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Власти Ростова-на-Дону создадут цифровое кладбище. Оно будет представлять собой сайт с фотографиями всех городских могил. Электронная система учета будет носить название «Управление кладбищем».
В данный момент «Служба городских кладбищ» ищет подрядчика, который создаст систему учета. Средства на реализацию проекта выделят из городского бюджета. «Управление кладбищем» обойдется в 5,2 миллиона рублей.
Вся информация о захоронениях будет систематизирована и представлена в виде ячеек. У каждой из них будет уникальный номер. Работы должны закончить до 20 декабря 2024 года.
В Ростове-на-Дону с 27 июня начнет работать Центральный областной автовокзал. Жители города смогут добраться в Новочеркасск, Заветное, Волгодонск, Шахты и Зимовники.
Теперь с открытием нового автовокзала, некоторые привычные автобусы будут отходить с него. Это вызвало недовольство у ростовчан, так как до Центрального областного автовокзала сложно добираться. Нововведения особенно неудобны для жителей Западного и Северного.
В связи с этим ростовчане просят оставить часть автобусных маршрутов на Старом автовокзале.
В центре Ростова заметили цветастого попугая. Экзотическая птица поселилась на одной из елей города.
У попугая серо-красный окрас. Птица выделяется на фоне местных ворон и воробьев. Ростовчане гадают, как попугай оказался в городе. Вероятнее всего он вылетел из квартиры и потерялся.