rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

В Ростове кладбища переводят в онлайн, пока над городом парят попугаи

В Ростове кладбища переводят в онлайн, пока над городом парят попугаи

26 июня 2024, 16:18
Фото: Изображение Шедеврум
В Ростове кладбища переводят в онлайн, пока над городом парят попугаи
В Ростове-на-Дону создадут цифровое кладбище с сотнями тысяч могил, тем временем жители города потребуют вернуть часть маршрутов на Старый автовокзал, а на улицах донской столицы поселился экзотический попугай.

Цифровое кладбище

Власти Ростова-на-Дону создадут цифровое кладбище. Оно будет представлять собой сайт с фотографиями всех городских могил. Электронная система учета будет носить название «Управление кладбищем».

В данный момент «Служба городских кладбищ» ищет подрядчика, который создаст систему учета. Средства на реализацию проекта выделят из городского бюджета. «Управление кладбищем» обойдется в 5,2 миллиона рублей.

Вся информация о захоронениях будет систематизирована и представлена в виде ячеек. У каждой из них будет уникальный номер. Работы должны закончить до 20 декабря 2024 года.

Ипподром может появиться на левом берегу в Ростове
Узнать подробнее

Автобусные маршруты

В Ростове-на-Дону с 27 июня начнет работать Центральный областной автовокзал. Жители города смогут добраться в Новочеркасск, Заветное, Волгодонск, Шахты и Зимовники.

Теперь с открытием нового автовокзала, некоторые привычные автобусы будут отходить с него. Это вызвало недовольство у ростовчан, так как до Центрального областного автовокзала сложно добираться. Нововведения особенно неудобны для жителей Западного и Северного.

В связи с этим ростовчане просят оставить часть автобусных маршрутов на Старом автовокзале.

Северное кладбище в Ростове обещали очистить от мусора
Узнать подробнее

Экзотический попугай

В центре Ростова заметили цветастого попугая. Экзотическая птица поселилась на одной из елей города.

У попугая серо-красный окрас. Птица выделяется на фоне местных ворон и воробьев. Ростовчане гадают, как попугай оказался в городе. Вероятнее всего он вылетел из квартиры и потерялся.

Читайте также:
Главный донской налоговик попался на коррупции, а в регионе массово дохнут голубиНа кладбище «Ростовском» обустроят могилы участников СВОВ Ростове нашли одну из самых дорогих улиц в России и некрополь древними скелетами
#Регина Симакова#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Автобус#Птицы#Кладбище#Захоронения#Последние новости Ростова на сегодня#Автовокзалы Ростова#Движение автобусов#Могилы#Итоги дня
Подпишитесь
Появились кадры страшной ночной аварии в Ростовской области, где погибли два человека
Сегодня, 09:33
Опасную лихорадку можно подхватить через пыль на северо-востоке Ростовской области
Сегодня, 10:07
Пожар в поле парализовал движение машин на трассе «Ростов — Таганрог»
Сегодня, 10:08
Стала известна погода в Ростове на весь июль
Сегодня, 10:42
«СК10» окажет финансовую поддержку Ростовскому строительному колледжу
Сегодня, 08:44